Live
  • Ср 05.06.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 40.29
  • EUR 43.77

Поход на Золочев или пополнение у Липцев и Волчанска: Синегубов о допсилах РФ

Общество 14:46   05.06.2024
Елена Нагорная
Поход на Золочев или пополнение у Липцев и Волчанска: Синегубов о допсилах РФ

На вопрос — есть ли сейчас сигналы, что российские военные будут наступать на Золочевском направлении — ответил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Комментируя принудительную эвакуацию детей из приграничных населенных пунктов Золочевской громады Синегубов отметил, что «это, скорее, профилактические меры».

«Определенное накопление на севере мы наблюдаем. Но, по нашей информации, эти войска будут применены именно на Липецком и Волчанском направлениях, потому что там наши воины достаточно активно наносят поражение российским оккупантам. И те, чтобы не останавливать своих наступательных действий, должны свои резервы постоянно пополнять. Однако все равно, имея информацию о Золочевском направлении, которое так же может быть приоритетным, такие решения мы уже приняли. Месяц назад относительно обязательной эвакуации. Сейчас будем усиливать эти направления и эвакуировать детей и их семьи с территорий, которые находятся максимально близко к потенциальной линии фронта», — сказал Синегубов.

Читайте также: «Цель — чтобы с приграничья выехали все» — глава Золочевщины об эвакуации

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ
Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ
05.06.2024, 12:59
На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)
На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)
04.06.2024, 22:16
Главные новости Харькова 5 июня: россияне бьют по базам отдыха, фронт
Главные новости Харькова 5 июня: россияне бьют по базам отдыха, фронт
05.06.2024, 15:22
В Харькове был слышен взрыв: Мельник предупреждал об угрозе КАБов
В Харькове был слышен взрыв: Мельник предупреждал об угрозе КАБов
05.06.2024, 15:09
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
03.06.2024, 12:41
Сырский побывал на севере Харьковщины и под Купянском: его оценка ситуации
Сырский побывал на севере Харьковщины и под Купянском: его оценка ситуации
05.06.2024, 15:55

Новости по теме:

07:47
У Липцев и Волчанска без перемен: ISW прокомментировал угрозу для Золочевщины
16:09
Угроза Золочевщине: Коваленко призвал выезжать и инициировал эвакуацию детей
14:19
Мусиенко оценил риски расширения наступления войск РФ на Золочев и Богодухов
15:56
Россияне КАБом ударили по Золочеву: часть поселка – без света (фото)
16:52
Две женщины пострадали из-за удара КАБом по Золочеву на Харьковщине

Вы читали новость: «Поход на Золочев или пополнение у Липцев и Волчанска: Синегубов о допсилах РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 14:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На вопрос — есть ли сейчас сигналы, что российские военные будут наступать на Золочевском направлении — ответил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".