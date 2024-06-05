Поход на Золочев или пополнение у Липцев и Волчанска: Синегубов о допсилах РФ

На вопрос — есть ли сейчас сигналы, что российские военные будут наступать на Золочевском направлении — ответил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Комментируя принудительную эвакуацию детей из приграничных населенных пунктов Золочевской громады Синегубов отметил, что «это, скорее, профилактические меры».

«Определенное накопление на севере мы наблюдаем. Но, по нашей информации, эти войска будут применены именно на Липецком и Волчанском направлениях, потому что там наши воины достаточно активно наносят поражение российским оккупантам. И те, чтобы не останавливать своих наступательных действий, должны свои резервы постоянно пополнять. Однако все равно, имея информацию о Золочевском направлении, которое так же может быть приоритетным, такие решения мы уже приняли. Месяц назад относительно обязательной эвакуации. Сейчас будем усиливать эти направления и эвакуировать детей и их семьи с территорий, которые находятся максимально близко к потенциальной линии фронта», — сказал Синегубов.