«Цель — чтобы из приграничья выехали все» — глава Золочевщины об эвакуации

Из Золочевской громады на Харьковщине продолжают эвакуацию из-за угрозы наступления со стороны РФ. Кроме того, приграничье постоянно находится под вражеским обстрелом.

«На сегодняшний день, Ивашки, это село буквально 800 м от границы, мы оттуда в пределах принудительной эвакуации вывезли всех детей, там осталось 140 взрослых. Александровка, если раньше было 47 детей, то на сегодняшний день осталась одна. Вчера вывезли детей из Тимофеевки и Возрожденовского», — сказал глава Золочевской ТГ в эфире «Радио Свободы».

Он отметил, что из-за того, что в 2022 году большинство Золочевской громады не было под оккупацией, люди не верят, «что может быть что-то плохое».

«Но учитывая негативные моменты, которые произошли в Липцах, Волчанске, люди делают определенные выводы. На сегодняшний день, по данным военных, ситуация стала лучше. У меня цель, чтобы из приграничья, определенных старостинских округов, выехали все, на сегодняшний день это 1740 человек», — заявил Коваленко.