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«Цель — чтобы из приграничья выехали все» — глава Золочевщины об эвакуации

Общество 13:31   05.06.2024
Виктория Яковенко
«Цель — чтобы из приграничья выехали все» — глава Золочевщины об эвакуации

Из Золочевской громады на Харьковщине продолжают эвакуацию из-за угрозы наступления со стороны РФ. Кроме того, приграничье постоянно находится под вражеским обстрелом.

«На сегодняшний день, Ивашки, это село буквально 800 м от границы, мы оттуда в пределах принудительной эвакуации вывезли всех детей, там осталось 140 взрослых. Александровка, если раньше было 47 детей, то на сегодняшний день осталась одна. Вчера вывезли детей из Тимофеевки и Возрожденовского», — сказал глава Золочевской ТГ в эфире «Радио Свободы».

Он отметил, что из-за того, что в 2022 году большинство Золочевской громады не было под оккупацией, люди не верят, «что может быть что-то плохое».

«Но учитывая негативные моменты, которые произошли в Липцах, Волчанске, люди делают определенные выводы. На сегодняшний день, по данным военных, ситуация стала лучше. У меня цель, чтобы из приграничья, определенных старостинских округов, выехали все, на сегодняшний день это 1740 человек», — заявил Коваленко.

Читайте также: Угроза Золочевщине: Коваленко призвал выезжать и инициировал эвакуацию детей

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 13:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из Золочевской громады на Харьковщине продолжают эвакуацию из-за угрозы наступления со стороны РФ. Кроме того, приграничье постоянно находится под вражеским обстрелом.".