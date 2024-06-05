«Мета – щоб з прикордоння виїхали всі» – голова Золочівщини про евакуацію
Із Золочівської громади на Харківщині провдожують евакуацію через загрозу наступу з боку РФ. Крім того, прикордоння постійно знаходиться під ворожим обстрілом.
«На сьогодні, Івашки, це село буквально 800 м від кордону, ми звідти в межах примусової евакуації вивезли всіх дітей, там залишилось 140 дорослих. Олександрівка, якщо раніше було 47 дітей, то на сьогодні залишилася одна. Вчора вивезли дітей з Тимофіївки та Відродженівського», – сказав голова Золочівської СВА в етері «Радіо Свободи».
Він зазначив, що через те, що у 2022 році більшість Золочівської громади не була під окупацією, люди не вірять, «що може бути щось погане».
«Але враховуючи негативні моменти, які відбулися в Липцях, у Вовчанську, люди роблять певні висновки. На сьогодні, за даними військових, ситуація стала краще. В мене мета, щоб з прикордоння, визначених старостинських округах, виїхали всі, на сьогодні це 1740 людей», – заявив Коваленко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, Золочевщина, обстріли, приграничье;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із Золочівської громади на Харківщині провдожують евакуацію через загрозу наступу з боку РФ. Крім того, прикордоння постійно знаходиться під ворожим обстрілом.".