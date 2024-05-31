Загроза Золочівщині: Коваленко закликав виїжджати та ініціював евакуацію дітей
Питання примусової евакуації дітей із сім’ями із прикордонних населених пунктів Золочівської громади Харківської області – селищ Тимофіївка, Відродженівське та села Олександрівка – ініціював голова СВА Віктор Коваленко.
«Вчора було прийнято рішення керівництвом області за моїм поданням, щоб родини з дітьми виїхали примусово з Олександрівки, Тимофіївки та Відродженівського. Не сьогодні-завтра буде розпорядження, тому що я бачу, що є певна небезпека і беру на себе відповідальність, щоб діти були цілі та живі“, – наголосив Коваленко у зверненні, яке опублікувало місцеве видання “Зоря-news”.
За його словами, у Золочівській громаді проводиться активна робота з підготовки до МОЖЛИВОГО наступу російських військ на цьому напрямку.
“Ми повинні підготуватися до цих дій, поінформувати населення, особливо прикордонних територій. Вчора та сьогодні проведені певні наради старостами. Інформація буде доведена і доводиться головам вуличних комітетів. Як ми бачимо з досвіду наступу на Липці та Вовчанськ, головне завдання ворога – захоплення і творення “сірих зон”. Але перед наступом йде масований обстріл артилерією, КАБами територій, які планує захоплювати ворог”, – сказав Коваленко.
Він закликав мешканців прикордонних населених пунктів зробити певні висновки й “поки не пізно, можливо, виїхати”.
“Я не кажу, що на весь термін, це може бути місяць, півтора місяця, але на сьогодні дуже-дуже небезпечна ситуація. І самі знаєте, що ворог не церемониться. Вони, на жаль, вбивають наших українців. Вони зрівнюють усе, що стосується “сірої зони”. Ми це бачимо і по Липцях, і по Вовчанську. Давайте ми з вами краще підготуємося, зробимо певні висновки, і, щоб не було масових жертв, обов’язково виїдемо. Ми все робимо для того, щоб виїзд був комфортним, особливо для маломобільних груп населення”, – зазначив очільник громади.
Коваленко закликав людей, родичі яких залишаються у прикордонні, вмовити близьких виїхати.
“Сьогодні вже остаточно визначили місця пунктів збору населення для виїзду в безпечні місця. Є три варіанти знаходження наших мешканців після евакуації. Перше – це родичі, близькі, знайомі. Друге – це Харків. Визначені місця в гуртожитках з усіма певними умовами, в тому числі та харчуванням. Третій варіант – після евакуації збір населення, яке має бажання виїхати з зони бойових дій до наших побратимів з Львівської області”, – додав Коваленко.
Нагадаємо, 30 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов говорив, що активізацію окупантів на Золочівському напрямку не виключають, тому всі плани екстреної евакуації населення актуалізовані.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 16:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання примусової евакуації дітей із сім’ями із прикордонних населених пунктів Золочівської громади Харківської області – селищ Тимофіївка, Відродженівське та села Олександрівка – ініціював голова СВА Віктор Коваленко".