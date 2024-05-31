Live
  • Пт 31.05.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Загроза Золочівщині: Коваленко закликав виїжджати та ініціював евакуацію дітей

Суспільство 16:09   31.05.2024
Олена Нагорна
Загроза Золочівщині: Коваленко закликав виїжджати та ініціював евакуацію дітей

Питання примусової евакуації дітей із сім’ями із прикордонних населених пунктів Золочівської громади Харківської області – селищ Тимофіївка, Відродженівське та села Олександрівка – ініціював голова СВА Віктор Коваленко.

«Вчора було прийнято рішення керівництвом області за моїм поданням, щоб родини з дітьми виїхали примусово з Олександрівки, Тимофіївки та Відродженівського. Не сьогодні-завтра буде розпорядження, тому що я бачу, що є певна небезпека і беру на себе відповідальність, щоб діти були цілі та живі“, – наголосив Коваленко у зверненні, яке опублікувало місцеве видання “Зоря-news”.

За його словами, у Золочівській громаді проводиться активна робота з підготовки до МОЖЛИВОГО наступу російських військ на цьому напрямку.

“Ми повинні підготуватися до цих дій, поінформувати населення, особливо прикордонних територій. Вчора та сьогодні проведені певні наради старостами. Інформація буде доведена і доводиться головам вуличних комітетів. Як ми бачимо з досвіду наступу на Липці та Вовчанськ, головне завдання ворога – захоплення і творення “сірих зон”. Але перед наступом йде масований обстріл артилерією, КАБами територій, які планує захоплювати ворог”, – сказав Коваленко.

Він закликав мешканців прикордонних населених пунктів зробити певні висновки й “поки не пізно, можливо, виїхати”.

“Я не кажу, що на весь термін, це може бути місяць, півтора місяця, але на сьогодні дуже-дуже небезпечна ситуація. І самі знаєте, що ворог не церемониться. Вони, на жаль, вбивають наших українців. Вони зрівнюють усе, що стосується “сірої зони”. Ми це бачимо і по Липцях, і по Вовчанську. Давайте ми з вами краще підготуємося, зробимо певні висновки, і, щоб не було масових жертв, обов’язково виїдемо. Ми все робимо для того, щоб виїзд був комфортним, особливо для маломобільних груп населення”, – зазначив очільник громади.

Коваленко закликав людей, родичі яких залишаються у прикордонні, вмовити близьких виїхати.

“Сьогодні вже остаточно визначили місця пунктів збору населення для виїзду в безпечні місця. Є три варіанти знаходження наших мешканців після евакуації. Перше – це родичі, близькі, знайомі. Друге – це Харків. Визначені місця в гуртожитках з усіма певними умовами, в тому числі та харчуванням. Третій варіант – після евакуації збір населення, яке має бажання виїхати з зони бойових дій до наших побратимів з Львівської області”, – додав Коваленко.

Нагадаємо, 30 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов говорив, що активізацію окупантів на Золочівському напрямку не виключають, тому всі плани екстреної евакуації населення актуалізовані.

Читайте також: Мусієнко оцінив ризики розширення наступу військ РФ на Золочів та Богодухів

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
31.05.2024, 15:24
Загроза Золочівщині: Коваленко закликав виїжджати та ініціював евакуацію дітей
Загроза Золочівщині: Коваленко закликав виїжджати та ініціював евакуацію дітей
31.05.2024, 16:09
На прифронтовій дорозі на Харківщині «латають» ями (фото, відео)
На прифронтовій дорозі на Харківщині «латають» ями (фото, відео)
31.05.2024, 16:01
Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова
Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова
29.05.2024, 20:39
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)
31.05.2024, 07:40
Щоб захистити Харківщину – Німеччина дозволила бити своєю зброєю по РФ – ЗМІ
Щоб захистити Харківщину – Німеччина дозволила бити своєю зброєю по РФ – ЗМІ
31.05.2024, 15:31

Новини за темою:

17:42
Під Харковом бабуся Уляна ховалася від поліції, щоб не евакуйовуватися (відео)
17:00
«Актуалізовані всі плани екстреної евакуації» – ХОВА про Золочівський напрямок
17:54
Немає підстав оголошувати примусову евакуацію з Харкова – Синєгубов
18:06
Їхав забирати людей з Вовчанська: у Харкові попрощалися з поліцейським (відео)
13:12
За тиждень до Харкова евакуювалися понад 10 тис. жителів прикордоння – Терехов

Ви читали новину: «Загроза Золочівщині: Коваленко закликав виїжджати та ініціював евакуацію дітей»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 16:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання примусової евакуації дітей із сім’ями із прикордонних населених пунктів Золочівської громади Харківської області – селищ Тимофіївка, Відродженівське та села Олександрівка – ініціював голова СВА Віктор Коваленко".