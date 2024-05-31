Угроза Золочевщине: Коваленко призвал выезжать и инициировал эвакуацию детей

Вопрос принудительной эвакуации детей с семьями из приграничных населенных пунктов Золочевской громады Харьковской области — поселков Тимофеевка, Видродженовское и села Александровка — инициировал глава ТГ Виктор Коваленко.

«Вчера было принято решение руководством области по моему представлению, чтобы семьи с детьми выехали принудительно из Александровки, Тимофеевки и Видродженовского. Не сегодня-завтра будет распоряжение, потому что я вижу, что есть определенная опасность и беру на себя ответственность, чтобы дети были целы и живы», — отметил Коваленко в обращении, которое опубликовало местное издание Заря-news.

По его словам, в Золочевской громаде проводится активная работа по подготовке к ВОЗМОЖНОМУ наступлению российских войск на этом направлении.

«Мы должны подготовиться к этим действиям, проинформировать население, особенно приграничных территорий. Вчера и сегодня проведены определенные совещания старостами. Информация будет доведена и доводится председателям уличных комитетов. Как мы видим из опыта наступления на Липцы и Волчанск, главная задача врага — захват и создание «серых зон». Но перед наступлением идет массированный обстрел артиллерией, КАБами территорий, которые планирует захватывать враг», — сказал Коваленко.

Он призвал жителей приграничных населенных пунктов сделать определенные выводы и «пока не поздно, возможно, выехать».

«Я не говорю, что на весь срок, это может быть месяц, полтора месяца, но на сегодня очень-очень опасная ситуация. И сами знаете, что враг не церемонится. Они, к сожалению, убивают наших украинцев. Они сравнивают все, что касается «серой зоны». Мы это видим и по Липцам, и по Волчанску. Давайте мы с вами лучше подготовимся, сделаем определенные выводы, и, чтобы не было массовых жертв, обязательно выедем. Мы все делаем для того, чтобы выезд был комфортным, особенно для маломобильных групп населения», — отметил глава громады.

Коваленко призвал людей, родственники которых остаются в приграничье, уговорить близких выехать.

«Сегодня уже окончательно определили места пунктов сбора населения для выезда в безопасные места. Есть три варианта нахождения наших жителей после эвакуации. Первое — это родственники, близкие, знакомые. Второе — это Харьков. Определены места в общежитиях со всеми условиями, в том числе и питанием. Третий вариант — после эвакуации сбор населения, которое имеет желание выехать из зоны боевых действий к нашим побратимам из Львовской области», — добавил Коваленко.

Напомним, 30 мая начальник ХОВА Олег Синегубов говорил, что активизацию оккупантов на Золочевском направлении не исключают, поэтому все планы экстренной эвакуации населения актуализированы.

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