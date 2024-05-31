Угроза Золочевщине: Коваленко призвал выезжать и инициировал эвакуацию детей
Вопрос принудительной эвакуации детей с семьями из приграничных населенных пунктов Золочевской громады Харьковской области — поселков Тимофеевка, Видродженовское и села Александровка — инициировал глава ТГ Виктор Коваленко.
«Вчера было принято решение руководством области по моему представлению, чтобы семьи с детьми выехали принудительно из Александровки, Тимофеевки и Видродженовского. Не сегодня-завтра будет распоряжение, потому что я вижу, что есть определенная опасность и беру на себя ответственность, чтобы дети были целы и живы», — отметил Коваленко в обращении, которое опубликовало местное издание Заря-news.
По его словам, в Золочевской громаде проводится активная работа по подготовке к ВОЗМОЖНОМУ наступлению российских войск на этом направлении.
«Мы должны подготовиться к этим действиям, проинформировать население, особенно приграничных территорий. Вчера и сегодня проведены определенные совещания старостами. Информация будет доведена и доводится председателям уличных комитетов. Как мы видим из опыта наступления на Липцы и Волчанск, главная задача врага — захват и создание «серых зон». Но перед наступлением идет массированный обстрел артиллерией, КАБами территорий, которые планирует захватывать враг», — сказал Коваленко.
Он призвал жителей приграничных населенных пунктов сделать определенные выводы и «пока не поздно, возможно, выехать».
«Я не говорю, что на весь срок, это может быть месяц, полтора месяца, но на сегодня очень-очень опасная ситуация. И сами знаете, что враг не церемонится. Они, к сожалению, убивают наших украинцев. Они сравнивают все, что касается «серой зоны». Мы это видим и по Липцам, и по Волчанску. Давайте мы с вами лучше подготовимся, сделаем определенные выводы, и, чтобы не было массовых жертв, обязательно выедем. Мы все делаем для того, чтобы выезд был комфортным, особенно для маломобильных групп населения», — отметил глава громады.
Коваленко призвал людей, родственники которых остаются в приграничье, уговорить близких выехать.
«Сегодня уже окончательно определили места пунктов сбора населения для выезда в безопасные места. Есть три варианта нахождения наших жителей после эвакуации. Первое — это родственники, близкие, знакомые. Второе — это Харьков. Определены места в общежитиях со всеми условиями, в том числе и питанием. Третий вариант — после эвакуации сбор населения, которое имеет желание выехать из зоны боевых действий к нашим побратимам из Львовской области», — добавил Коваленко.
Напомним, 30 мая начальник ХОВА Олег Синегубов говорил, что активизацию оккупантов на Золочевском направлении не исключают, поэтому все планы экстренной эвакуации населения актуализированы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: золочів, золочевская громада, коваленко, наступ, наступление, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 16:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос принудительной эвакуации детей с семьями из приграничных населенных пунктов Золочевской громады Харьковской области — поселков Тимофеевка, Видродженовское и села Александровка — инициировал глава ТГ Виктор Коваленко".