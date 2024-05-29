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Мусиенко оценил риски расширения наступления войск РФ на Золочев и Богодухов

Общество 14:19   29.05.2024
Елена Нагорная
Мусиенко оценил риски расширения наступления войск РФ на Золочев и Богодухов

Угроза наступления войск РФ в направлениях Золочева и Богодухова на Харьковщине, о чем недавно писал Институт изучения войны (ISW), действительно есть, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что это была часть первоочередного плана наступления, которая «теоретически может быть реализована и сейчас».

«Риски и угрозы такие есть. Даже в ходе начала всей операции на Волчанск и на Липцы мы видели, что в принципе наблюдалась активность врага. Существовали вызовы и угрозы, что наступление тогда уже будет распространено. То есть как раз в районе Грайворона находились войска российские. Активность их была в сторону Великой Писаревки на Сумщине, ну а оттуда можно двигаться на Богодухов или на Золочев. Здесь уже какое направление выбрал бы враг», — сказал Мусиенко.

Целью наступательный действий врага, в очередной раз отметил эксперт, является расширение фронта и украинской линии обороны.

«На сегодня в этой ситуации, в которой они уже оказались, скорее всего они будут действовать в активной обороне. Чтобы продвигаться дальше, нужно перебрасывать дополнительные силы, подкрепление. Если это сделать, это означает, что опять же под вопросом распространение наступления из Грайворона», — добавил Мусиенко.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) в сводке за 26 мая писал, что российские силы в последние недели расширили деятельность на складах и в населенных пунктах района Грайворон-Борисовка-Пролетарский. По мнению аналитиков, концентрация сил там даст армии РФ возможность начать наступательные операции на юг — в сторону Золочева и Богодухова или же на запад — в направлении населенных пунктов вдоль Сумской трассы.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 14:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Угроза наступления войск РФ в направлениях Золочева и Богодухова на Харьковщине, о чем недавно писал Институт изучения войны (ISW), действительно есть, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко".