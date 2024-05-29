Мусієнко оцінив ризики розширення наступу військ РФ на Золочів і Богодухів
Загроза наступу військ РФ у напрямках Золочева та Богодухова на Харківщині, про що нещодавно писав Інститут вивчення війни (ISW), справді є, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Він зазначив, що це були елементи першочергового плану наступу, які “теоретично можуть бути реалізовані й зараз”.
“Ризики та загрози такі є. Навіть в ході початку усієї операції на Вовчанськ і на Липці ми бачили, що в принципі спостерігалася активність ворога. Існували виклики та загрози, що наступ тоді вже буде поширений. Тобто якраз в районі Грайворона знаходилися війська російські. Активність їхня була в бік Великої Писарівки на Сумщині, ну а звідти можна рухатися на Богодухів або на Золочів. Тут уже який напрямок обрав би ворог”, – сказав Мусієнко.
Метою наступальних дій ворога, вчергове зазначив експерт, є розширення фронту та української лінії оборони.
“На сьогодні в цій ситуації, в якій вони вже опинилися, скоріше за все вони діятимуть в активній обороні. Щоб просуватися далі, потрібно перекидати додаткові сили, підкріплення. Якщо це зробити, це означає, що знову ж таки під питанням поширення наступу з Грайворона”, – додав Мусієнко.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 26 травня писав, що російські сили останніми тижнями розширили діяльність на складах та в населених пунктах району Грайворон-Борисівка-Пролетарський. На думку аналітиків, концентрація сил там дасть армії РФ можливість розпочати наступальні операції на південь — у бік Золочева та Богодухова або на захід — у напрямку населених пунктів уздовж Сумської траси.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: isw, Богодухов, золочів, мусиенко, наступ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 14:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загроза наступу військ РФ у напрямках Золочева та Богодухова на Харківщині, про що нещодавно писав Інститут вивчення війни (ISW), справді є, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко".