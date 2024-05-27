ISW повідомив про війська РФ біля кордонів Харківщини: куди можуть наступати

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що росіяни концентрують нове угруповання сил біля кордону.

Цю заяву Зеленський зробив у Харкові на руїнах друкарні, що була зруйнована російськими ракетами. Він звертався до президента США Байдена та глави Китаю Сі Цзіньпіна із закликом взяти участь у Саміті миру.

“Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 км звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ”, – сказав президент.

В ISW відзначили, що район біля кордону, про який говорив Зеленський, це, ймовірно, Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області.

“ISW спостерігав супутникові знімки цього району, які дозволяють припустити, що російські сили останніми тижнями розширили діяльність на складах і в населених пунктах цього району. Однак нинішні розміри можливої ​​концентрації російських сил у районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський залишаються неясними”, – зазначили аналітики.

Вони також прокоментували, що концентрація сил у цьому районі дасть армії РФ можливість розпочати наступальні операції на південь – у бік Золочева та Богодухова – або на захід – у напрямку населених пунктів уздовж Сумської траси.

“Російські війська можуть проводити наступальні операції в одному або обох напрямках, а концентрація російських військ тут може бути спрямована на те, щоб змусити українські сили перекинути живу силу та техніку на ширшу ділянку кордону в Харківській та Сумській областях. Російська армія також концентрує обмежені сили в Курській та Брянській областях поблизу кордону із Сумською областю, і навіть обмежена концентрація у цих районах може бути спрямована на досягнення ймовірно бажаного ефекту подальшого залучення та закріплення українських сил у районі міжнародного кордону”, — пояснюють в Інституті вивчення війни.

Там повідомили, що росіяни доводять своє Північне угруповання військ до заявленої чисельності. Однак якщо й розпочнуть наступальні операції, йтиметься про обмежені дії, доки заявлена ​​кількість військ не збереться. При цьому навіть обмежений наступ створить тиск на Сили оборони України та, можливо, дозволить окупантам створити тактичні плацдарми “для підтримки подальших операцій або на північний захід від Харкова, або в напрямку Сум”.

“Однак Північне угруповання військ, навіть за верхньої межі заявленої кінцевої чисельності, відчуватиме недолік у живій силі, що необхідна для проведення успішної операції з охоплення, оточення або захоплення міст Харкова чи Суми”, – підкреслили в ISW.

Там також вкотре наголосили, що спокійно планувати наступальні операції та концентрувати війська біля кордону росіянам дозволяє заборона, що накладена країнами Заходу на завдання ударів по території РФ зброєю їхнього виробництва.

“Західні обмеження на здатність України завдавати ударів по військових об’єктах у Росії створили укриття в прикордонній зоні з Росією, з якого російська авіація може завдавати плануючих бомбових та ракетних ударів по українських позиціях і де російські сили й техніка можуть вільно збиратися перед вступом у бій”, – заявили в Інституті вивчення війни.