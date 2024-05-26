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Зеленський висловився про засудження РФ Заходом за удари по Харкову (відео)

Події 20:25   26.05.2024
Оксана Горун
Зеленський висловився про засудження РФ Заходом за удари по Харкову (відео)

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував лідерам держав та міжнародних організацій, які засудили російських терористів. Але наголосив: важливо, щоб це засудження призвело до справедливих наслідків.

“Увесь день сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету. Будівля вщент згоріла. Станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Мої співчуття усім рідним та близьким. Загальне число загиблих може бути більше. Після пожежі потрібні ще додаткові експертизи. Додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Число поранених більше 40”, – сказав президент.

Він подякував усім, хто підтримує Харків.

Багато лідерів, представників держав та міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову. Засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті у нас з’явилась достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів. Так, як били б по будь-яких інших терористах, знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя. Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет та бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити”, — наголосив Зеленський.

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Він також зазначив, що протягом дня обговорював ситуацію на фронті із Головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Росіяни продовжують атакувати в Харківській області, зокрема в районах Волчанська та Липців.

Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу.  За підсумками боїв цього тижня є, за що відзначити воїнів нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 92-ї окремої штурмової бригади. Дякую вам, воїни, за силу саме на Харківщині“, – сказав президент України.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 20:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував лідерам держав та міжнародних організацій, які засудили російських терористів. Але наголосив: важливо, щоб це засудження призвело до справедливих наслідків".