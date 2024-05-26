Зеленский высказался об осуждении РФ Западом за удары по Харькову (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил лидеров государств и международных организаций, которые осудили российских террористов. Но подчеркнул: важно, чтобы это осуждение привело к справедливым последствиям.

«Весь день в Харькове продолжается разбор завалов на месте попадания российских бомб по гипермаркету. Здание полностью сгорело. По состоянию на данный момент известно о гибели 14 человек. Мои соболезнования всем родным и близким. Общее число погибших может быть больше. После пожара требовались еще дополнительные экспертизы. Дополнительная работа, чтобы дать полную информацию о погибших. Число раненых больше 40», — сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто поддерживает Харьков.

«Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественные деятели высказались с соболезнованием Украине и Харькову. Осудили российский террор. И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы, наконец, у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов. И чтобы у партнеров появилась достаточная решимость для превентивной защиты от российских террористов. Так, как били бы по другим террористам, уничтожая их до того, как они начнут уничтожать жизнь. Мы видим каждую точку концентрации российских войск. Знаем все районы пуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны – это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что в течение дня обсуждал ситуацию на фронте с Главкомом ВСУ Александром Сырским. Россияне продолжают атаковать в Харьковской области, в частности в районах Волчанска и Липцев.

«Наши подразделения, наши воины, делают огромное дело. По итогам боев на этой неделе есть, за что отметить воинов нашей 57-й отдельной мотопехотной бригады и 92-й отдельной штурмовой бригады. Благодарю вас, воины, за силу именно на Харьковщине», — сказал президент Украины.