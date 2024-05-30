«Актуалізовані всі плани екстреної евакуації» – ХОВА про Золочівський напрямок

Наразі ворог сконцентрував усі свої сили на Липецькому та Вовчанському напрямках. Однак у ХОВА не виключають, що окупанти активізують свої дії і на Золочівському напрямку.

«Тому нами були актуалізовані всі плани екстреної евакуації населення, коли вона буде масовою, коли люди почнуть масово виїжджати самостійно в тому числі, і будуть звертатися до нас по допомогу в евакуації», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також додав, що наразі продовжується евакуація з Липецького та Вовчанського напрямків. Звідти вивезли вже майже 12 тисяч людей.

«У Вовчанську продовжують перебувати близько 50 людей, якщо брати околиці Вовчанська – це ще приблизно до 100 людей, по Липецькому напрямку – цифри приблизно такі самі», – зазначив Синєгубов.