«Актуалізовані всі плани екстреної евакуації» – ХОВА про Золочівський напрямок
Наразі ворог сконцентрував усі свої сили на Липецькому та Вовчанському напрямках. Однак у ХОВА не виключають, що окупанти активізують свої дії і на Золочівському напрямку.
«Тому нами були актуалізовані всі плани екстреної евакуації населення, коли вона буде масовою, коли люди почнуть масово виїжджати самостійно в тому числі, і будуть звертатися до нас по допомогу в евакуації», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Він також додав, що наразі продовжується евакуація з Липецького та Вовчанського напрямків. Звідти вивезли вже майже 12 тисяч людей.
«У Вовчанську продовжують перебувати близько 50 людей, якщо брати околиці Вовчанська – це ще приблизно до 100 людей, по Липецькому напрямку – цифри приблизно такі самі», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, евакуація, Золочевское, направлення, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 17:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ворог сконцентрував усі свої сили на Липецькому та Вовчанському напрямках. Однак у ХОВА не виключають, що окупанти активізують свої дії і на Золочівському напрямку.".