Live
  • Чт 30.05.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.92

«Актуалізовані всі плани екстреної евакуації» – ХОВА про Золочівський напрямок

Суспільство 17:00   30.05.2024
Вікторія Яковенко
«Актуалізовані всі плани екстреної евакуації» – ХОВА про Золочівський напрямок Фото: телеграм Андрія Бесєдіна

Наразі ворог сконцентрував усі свої сили на Липецькому та Вовчанському напрямках. Однак у ХОВА не виключають, що окупанти активізують свої дії і на Золочівському напрямку.

«Тому нами були актуалізовані всі плани екстреної евакуації населення, коли вона буде масовою, коли люди почнуть масово виїжджати самостійно в тому числі, і будуть звертатися до нас по допомогу в евакуації», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також додав, що наразі продовжується евакуація з Липецького та Вовчанського напрямків. Звідти вивезли вже майже 12 тисяч людей.

«У Вовчанську продовжують перебувати близько 50 людей, якщо брати околиці Вовчанська – це ще приблизно до 100 людей, по Липецькому напрямку – цифри приблизно такі самі», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: Є занепокоєння по Золочівському напрямку Харківщини – Синєгубов (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Дві людини отримали поранення через удар КАБ по Руській Лозовій
Дві людини отримали поранення через удар КАБ по Руській Лозовій
30.05.2024, 17:12
Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова
Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова
29.05.2024, 20:39
«Актуалізовані всі плани екстреної евакуації» – ХОВА про Золочівський напрямок
«Актуалізовані всі плани екстреної евакуації» – ХОВА про Золочівський напрямок
30.05.2024, 17:00
«Всі на околицях міста» – Синєгубов про вибухи, які вдень чули у Харкові
«Всі на околицях міста» – Синєгубов про вибухи, які вдень чули у Харкові
30.05.2024, 16:45
Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій на Харківщині
Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій на Харківщині
30.05.2024, 16:29
Як вибивають росіян з Вовчанська показали в МВС (відео)
Як вибивають росіян з Вовчанська показали в МВС (відео)
30.05.2024, 16:19

Новини за темою:

16:19
Як вибивають росіян з Вовчанська показали в МВС (відео)
15:18
«Цих сил недостатньо» – ЗСУ про угрупування військ РФ на Харківському напрямку
11:41
Речник ОТУВ “Харків” розповів про нарощування сил ворога та проблеми військ РФ
09:34
СОУ перехоплюють тактичну ініціативу на півночі від Харкова – Федоренко
07:18
Війська РФ трохи просунулися на Харківщині, їздять на мотоциклах – ISW

Ви читали новину: ««Актуалізовані всі плани екстреної евакуації» – ХОВА про Золочівський напрямок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 17:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ворог сконцентрував усі свої сили на Липецькому та Вовчанському напрямках. Однак у ХОВА не виключають, що окупанти активізують свої дії і на Золочівському напрямку.".