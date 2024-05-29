Є занепокоєння по Золочівському напрямку Харківщини – Синєгубов (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що вся увага прикута до Золочівського напрямку, бо росіяни можуть спробувати розпочати наступ у цьому напрямі.

«По Золочівському напрямку, так, у нас певні занепокоєння є. І звичайно, ворог може активізувати і в тому напрямку своїй дії. Тому дійсно слідкуємо за його поведінкою. І, звичайно, будемо вживати всіх заходів, в тому числі евакуації населення», – зазначив Синєгубов.