Є занепокоєння по Золочівському напрямку Харківщини – Синєгубов (відео)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що вся увага прикута до Золочівського напрямку, бо росіяни можуть спробувати розпочати наступ у цьому напрямі.
«По Золочівському напрямку, так, у нас певні занепокоєння є. І звичайно, ворог може активізувати і в тому напрямку своїй дії. Тому дійсно слідкуємо за його поведінкою. І, звичайно, будемо вживати всіх заходів, в тому числі евакуації населення», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Золочевский район, Олег Синегубов, росіяни, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 21:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що вся увага прикута до Золочівського напрямку, бо росіяни можуть спробувати розпочати наступ у цьому напрямі.".