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Є занепокоєння по Золочівському напрямку Харківщини – Синєгубов (відео)

Суспільство 21:43   29.05.2024
Оксана Якушко
Є занепокоєння по Золочівському напрямку Харківщини – Синєгубов (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що вся увага прикута до Золочівського напрямку, бо росіяни можуть спробувати розпочати наступ у цьому напрямі.

«По Золочівському напрямку, так, у нас певні занепокоєння є. І звичайно, ворог може активізувати і в тому напрямку своїй дії. Тому дійсно слідкуємо за його поведінкою. І, звичайно, будемо вживати всіх заходів, в тому числі евакуації населення», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 21:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що вся увага прикута до Золочівського напрямку, бо росіяни можуть спробувати розпочати наступ у цьому напрямі.".