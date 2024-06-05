Атака Золочева чи поповнення біля Липців і Вовчанська: Синєгубов про плани РФ

На запитання – чи є зараз сигнали, що російські військові наступатимуть на Золочівському напрямку, – відповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Коментуючи примусову евакуацію дітей із прикордонних населених пунктів Золочівської громади, Синєгубов зазначив, що «це, скоріше, профілактичні заходи».

“Певне накопичення на півночі ми спостерігаємо. Але, за нашою інформацією, ці війська будуть застосовані саме на Липецькому і Вовчанському напрямках, тому що там наші воїни досить активно завдають ураження російським окупантам. І ті, щоб не спиняти своїх наступальних дій, мають свої резерви постійно поповнювати. Однак все одно, маючи інформацію щодо Золочівського напрямку, який так само може бути пріоритетним, такі рішення ми вже прийняли. Місяць тому щодо обов’язкової евакуації. Зараз будемо посилювати ці напрямки та евакуйовувати дітей та їхні сім’ї з територій, які знаходяться максимально близько до потенційної лінії фронту”, – сказав Синєгубов.