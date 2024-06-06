На Харківський напрямок РФ перекидає морпіхів та десант з Донбасу – Коваленко

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що на Харківський напрямок ворог відправив 83-тю ОДШБр, знявши її з Краматорського напрямку, а також 155-ту бригаду морської піхоти, що воювала на Курахівському напрямку.

“Російська 83-тя окрема десантно-штурмова бригада, яка діяла на Краматорському напрямку та переважно використовувалася по південному флангу – Іванівське-Кліщіївка-Андріївка, вгадайте, де вона зараз буде розміщуватися? Так, на Харківщині, в районі Липців і по Вовчанському напрямку. Російське командування відправило на Харківщину, а точніше поки що в Бєлгородську область, але саме на Харківський напрямок, саме на Липці та на Вовчанськ, відправило вже підрозділи зі складу групи військ “Захід” 6-ї загальновійськової армії. Відправило підрозділи зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти, яка діяла на Курахівському напрямку. Відправило десантуру зі складу групи військ “Південь”, яка діяла саме на захід від Бахмуту в напрямку Часового Яра – по Іванівському, Кліщіївці та Андріївці“, — повідомив Коваленко на каналі Oboz.UA.

Відео: Oboz.UA

За оцінками Коваленка, наступ росіян у Харківській області за майже місяць, що минув, не лише зупинився, а й став місцями “відкочуватися”. Так, ЗСУ продовжують розширювати зону свого контролю в північних кварталах Вовчанська, і ЗС РФ опинилися у “вкрай незручному становищі”.

“Їм не вистачає ресурсу, щоб продовжувати там свій “Харківський перформанс”. Навіть майже повністю зруйнувавши Вовчанськ ударами КАБів і артилерії, проте вони все одно не мають переваги”, – зазначив оглядач.

При цьому він наголосив, що на Харківщину зараз наступає 40-тисячна (навіть більш ніж 40-тисячна) група військ.

“40 тисяч у 2022 році наступало на Київ з території Білорусі – і через місяць вони тікали, так, зазнавши величезних втрат, і це правда. Але є нюанс. Вони за цей час змогли пройти Чернігівську область, вони змогли пройти частину Київської області, вийти до адміністративної межі та околиць Києва та навіть розпочати міські бої. Що зробили російські окупанти за місяць бойових дій на Харківщині, маючи, здавалося б, на перший погляд, такий самий потенціал наступальний, такий самий ресурс, який вони мали станом на 2022 рік? Ну що, вони розбили лоб об Липці, вони потрапили у м’ясорубку міських боїв у Вовчанську. І зараз вони стягують ще підрозділи та ще ресурс. Навіщо? А тому, що росіяни – ну, вони як барани. Вони будуть і далі битись об стіну, вони будуть і далі розбивати собі лоба. Замість того, щоб відійти та щоб зберегти ресурс, вони його будуть продовжувати витрачати саме на цих локаціях”, — прокоментував Коваленко.

Виходячи з перекидання на Харківський напрямок підрозділів із ключових дирекцій Донбасу, військовий оглядач приходить до висновку, що ЗС РФ “готуються до другої хвилі так званого “великого епічного наступу на Вовчанськ та Липці”.

Перед окупантами стоїть завдання – розширити зону контролю у Вовчанську та “зачепитися за Липці”, розпочати там міські бої.

“Скажу так, час вони обрали досить влучно, бо ми вже маємо можливість завдання ударів по території Російської Федерації. І там, де ми в якихось умовах могли не дістати 155-ту або 83-тю, зараз ми можемо якраз по них відігратися дуже цікавою зброєю та засобами ураження в тій зоні, в якій вони ще не налаштувалися, не адаптувалися до ударів. Там, де вони ще донедавна вважали, що вони знаходяться в безпеці. Але мінус всієї цієї історії в тому, що росіяни найближчим часом не відмовляться від продовження цього “перформансу” в Харківській області. Цілком можливо, що з урахуванням того, як вони намагаються тиснути саме на цю тему (що “ми можемо відкривати нові фронти”), вони можуть і спробувати в Сумській області аналогічно розвернути черговий сценарій. Побачимо“, – спрогнозував Олександр Коваленко.