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Генштаб про ситуацію під Харковом: ворог перегруповується

Події 11:16   07.06.2024
Оксана Горун
Генштаб про ситуацію під Харковом: ворог перегруповується Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:30 ранку 7 червня повідомив, що активних бойових дій на Харківському напрямку немає.

“На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ”, – коротко поінформували в Генштабі.

Напружена ситуація, за оцінками ГШ, – на Куп’янському напрямку.

“Від початку доби відбулося вже чотири бойові зіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають. Втрат позицій не допущено”, – наголосили в Генштабі.

Читайте також: На Харківський напрямок ЗС РФ перекидають морпіхів та десант із Донбасу

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 11:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:30 ранку 7 червня повідомив, що активних бойових дій на Харківському напрямку немає".