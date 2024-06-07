Генштаб про ситуацію під Харковом: ворог перегруповується
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:30 ранку 7 червня повідомив, що активних бойових дій на Харківському напрямку немає.
“На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ”, – коротко поінформували в Генштабі.
Напружена ситуація, за оцінками ГШ, – на Куп’янському напрямку.
“Від початку доби відбулося вже чотири бойові зіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають. Втрат позицій не допущено”, – наголосили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 11:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:30 ранку 7 червня повідомив, що активних бойових дій на Харківському напрямку немає".