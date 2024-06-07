Генштаб про ситуацію під Харковом: ворог перегруповується

Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:30 ранку 7 червня повідомив, що активних бойових дій на Харківському напрямку немає.

“На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ”, – коротко поінформували в Генштабі.

Напружена ситуація, за оцінками ГШ, – на Куп’янському напрямку.

“Від початку доби відбулося вже чотири бойові зіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають. Втрат позицій не допущено”, – наголосили в Генштабі.