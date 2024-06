ВСУ отвоевали позиции на севере Волчанска — эксперт BILD Рёпке

Эксперт немецкого издания «BILD» по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что у ВСУ есть продвижение в Волчанске, россиян выбивают.

«Отрезанные», «окруженные» (русские кавычки) украинские войска отвоевывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отход, нанося удары по утраченным районам с помощью авиационных, ракетных и артиллерийских ударов», — написал Рёпке на своей странице в соцсети «Х».

#NewsMap

«Cut off», «encircled» (Russian quotes) Ukrainian troops are regaining more ground in northern #Vovchansk.

Russian troops further withdrew, attacking lost areas with air, rocket and artillery strikes. pic.twitter.com/UgS8hRON66

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 7, 2024