ВСУ отвоевали позиции на севере Волчанска — эксперт BILD Рёпке

Эксперт немецкого издания «BILD» по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что у ВСУ есть продвижение в Волчанске, россиян выбивают.

«Отрезанные», «окруженные» (русские кавычки) украинские войска отвоевывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отход, нанося удары по утраченным районам с помощью авиационных, ракетных и артиллерийских ударов», — написал Рёпке на своей странице в соцсети «Х».

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«Cut off», «encircled» (Russian quotes) Ukrainian troops are regaining more ground in northern #Vovchansk.

Russian troops further withdrew, attacking lost areas with air, rocket and artillery strikes. pic.twitter.com/UgS8hRON66 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 7, 2024

В публикации «BILD» уточнили: российские так называемые военкоры пишут о том, что часть солдат ВС РФ в Волчанске попала в окружение.

«Чтобы перебросить подкрепления с южного на северный берег реки Волчья, ВСУ использовали немецкий танковый мостоукладчик «Biber». ВС РФ атаковали его дроном «Ланцет». Но нет никаких признаков, что переправа теперь неисправна», — дополнило издание со ссылкой на своего эксперта.