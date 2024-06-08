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ВСУ отвоевали позиции на севере Волчанска — эксперт BILD Рёпке

Происшествия 13:46   08.06.2024
Оксана Горун
ВСУ отвоевали позиции на севере Волчанска — эксперт BILD Рёпке Фото: twitter.com/JulianRoepcke

Эксперт немецкого издания «BILD» по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что у ВСУ есть продвижение в Волчанске, россиян выбивают.

«Отрезанные», «окруженные» (русские кавычки) украинские войска отвоевывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отход, нанося удары по утраченным районам с помощью авиационных, ракетных и артиллерийских ударов», — написал Рёпке на своей странице в соцсети «Х».

 

В публикации «BILD» уточнили: российские так называемые военкоры пишут о том, что часть солдат ВС РФ в Волчанске попала в окружение.

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«Чтобы перебросить подкрепления с южного на северный берег реки Волчья, ВСУ использовали немецкий танковый мостоукладчик «Biber». ВС РФ атаковали его дроном «Ланцет». Но нет никаких признаков, что переправа теперь неисправна», — дополнило издание со ссылкой на своего эксперта.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 13:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эксперт немецкого издания «BILD» по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что у ВСУ есть продвижение в Волчанске, россиян выбивают".