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Дождь, шквалы и похолодание: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля

Погода 20:29   25.04.2025
Елена Нагорная
Дождь, шквалы и похолодание: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля Фото: Василий Голосный

В субботу, 26 апреля, в Харькове и области ожидают небольшой дождь. В юго-восточной части региона он будет сильнее. Местами гроза, днем местами град и шквалы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов тепла, днем — 16 — 18 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 9 до 14 градусов, днем — 13 — 18, местами 20 — 25.

Ветер северный — 7 — 12 м/с, днем порывы — 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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Дождь, шквалы и похолодание: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 20:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 26 апреля, в Харькове и области ожидают небольшой дождь. В юго-восточной части региона он будет сильнее. Местами гроза, днем местами град и шквалы.".