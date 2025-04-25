Дождь, шквалы и похолодание: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля

В субботу, 26 апреля, в Харькове и области ожидают небольшой дождь. В юго-восточной части региона он будет сильнее. Местами гроза, днем местами град и шквалы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов тепла, днем — 16 — 18 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 9 до 14 градусов, днем — 13 — 18, местами 20 — 25.

Ветер северный — 7 — 12 м/с, днем порывы — 15 — 20 м/с.