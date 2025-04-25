Дождь, шквалы и похолодание: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
Фото: Василий Голосный
В субботу, 26 апреля, в Харькове и области ожидают небольшой дождь. В юго-восточной части региона он будет сильнее. Местами гроза, днем местами град и шквалы.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов тепла, днем — 16 — 18 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 9 до 14 градусов, днем — 13 — 18, местами 20 — 25.
Ветер северный — 7 — 12 м/с, днем порывы — 15 — 20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 26 апреля, в Харькове и области ожидают небольшой дождь. В юго-восточной части региона он будет сильнее. Местами гроза, днем местами град и шквалы.".