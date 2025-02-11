Искусственный интеллект: 4 совета родителям дала IT-шница из Кремниевой долины

Что дети должны знать про искусственный интеллект и о чем подросткам уже сейчас нужно задуматься, предупредила Прия Раджендран — технолог из Кремниевой долины с более чем 20-летним стажем.

Прия работала в компаниях PayPal и Ford, сейчас является соучредителем S’moresUp — приложения для управления семьей, которым пользуются более 300 000 родителей. В статье для Enterpreneur IT-шница отметила, что ИИ заставляет ее беспокоиться о будущем своего ребенка.

«ИИ здесь, чтобы остаться, и быстро стал большой частью нашей повседневной жизни, знаем мы об этом или нет. От голосовых помощников, помогающих нам планировать наши дни, до рекомендаций на основе ИИ в наших любимых приложениях, эта технология также становится частью нашей повседневной семейной жизни. Более того, как технологические предприниматели, многие из нас только начинают использовать ИИ, чтобы сделать наши решения для пользователей (в нашем случае, семей) намного более мощными и эффективными. Чем больше я узнаю о новой технологии вместе с моим соучредителем, технологом генеративного ИИ с впечатляющими знаниями и опытом, тем больше я понимаю, что ИИ полностью изменит жизнь наших детей. Это осознание также поднимает некоторые сложные вопросы для них», — пишет Прия Раджендран.

Она отметила, что исследование, которое недавно опубликовали в США, показало: 80% подростков обеспокоены рисками ИИ. В то же время 70% из них уже используют его. Родители в этой ситуации, по мнению IT-шницы, «застряли, пытаясь найти баланс: дать своим детям возможность ответственно использовать ИИ, одновременно защищая их».

«Даже будучи глубоко вовлеченной в эту сферу, я иногда чувствую себя подавленной темпами изменений и этическими вопросами, которые возникают. Если мне трудно чувствовать себя полностью комфортно на этом пути, я могу только представить, каково это родителям, которые не работают в сфере технологий», — предположила специалист из Кремниевой долины.

Она выделила четыре «критических сферы», на которых родителям нужно сосредоточиться сейчас, чтобы помочь детям использовать ИИ. Далее приводим текст Раджендран дословно.

✅ Научите детей отличать факты от вымысла

Одним из существенных рисков, связанных с ИИ, является распространение дипфейков и дезинформации. Подростки ежедневно подвергаются бомбардировке контентом, и большая его часть, без сомнения, уже сгенерирована ИИ. Крайне важно, чтобы они начали учиться критически оценивать все, что они видят и слышат, поскольку существуют глубокие последствия того, что общество не понимает, какие новости являются реальными, а какие — целенаправленной и преднамеренной дезинформацией.

Для своей дочери я начала с простых упражнений: сравнение настоящих новостных статей с поддельными, обсуждение визуальных подсказок, которые могут указывать на дипфейк, и изучение инструментов, которые могут проверить подлинность контента. Родители также могут использовать эту возможность, чтобы отточить свои собственные навыки. Умение различать факты и вымысел — это ключевой навык, который каждому необходимо начать развивать, если хотите преуспеть в эпоху ИИ.

✅ ИИ для добра против зла

ИИ — невероятный инструмент для обучения, но только если его использовать правильно. Он может помочь детям придумать идеи для эссе, углубить понимание предмета или исследовать творческие хобби. Однако он также может быть коротким путем, который приводит к списыванию, чрезмерной зависимости от технологий и угасанию креативности.

В нашей семье мы рано обсудили этику ИИ. Я объяснила своей дочери, что использование ИИ для улучшения ее понимания темы сильно отличается от написания эссе за нее. Родители могут подчеркнуть, что ИИ — это партнер в обучении, а не замена усилиям или творчеству.

✅ Переосмыслите свое будущее с помощью ИИ

Поскольку ИИ продолжает развиваться, становится ясно, что он изменит целые отрасли. Фактически, это уже происходит. Некоторые профессии исчезнут, другие изменятся, и появятся совершенно новые. Подросткам нужно начать думать о том, как ИИ вписывается в их будущее уже сейчас.

Когда моя дочь размышляла о карьерных путях, мы открыто обсуждали, на какие сферы ИИ может оказать наибольшее влияние, а какие могут процветать благодаря ему. Родителям не обязательно знать все ответы, но поощрение любопытства и готовности адаптироваться поможет их детям увидеть ИИ как возможность, а не угрозу (в основном!).

✅ Изучите его

Наконец, лучший способ помочь нашим детям ориентироваться в ИИ — это самим понять его. Многие родители избегают технологий, потому что считают их слишком сложными или пугающими. Но нашим детям нужно, чтобы мы перекинули этот мост через этот разрыв.

Я начала изучать генеративный ИИ вместе с дочерью. Мы вместе изучали такие инструменты, как ChatGPT, обсуждая их сильные и слабые стороны. Это не только помогло мне оставаться в курсе событий, но и укрепило доверие. Она чувствовала себя комфортно, обращаясь ко мне с вопросами или проблемами, зная, что я не осуждаю ее любопытство.

«Как родители, и большинство из нас, кто является родителями в сфере предпринимательства или технологий, мы не можем позволить себе игнорировать ИИ. Он уже формирует наши отрасли и мир, в котором растут наши дети, — и ничто не может повернуть время вспять. Но при правильном руководстве наши дети могут научиться управлять им ответственно и даже использовать его, чтобы создать что-то великое для себя», — подытожила Прия Раджендран.