Штучний інтелект: чотири поради батькам дала айтівиця з Кремнієвої долини

Що діти мають знати про штучний інтелект і про що підліткам уже зараз треба задуматися, попередила Прія Раджендран – технологиня з Кремнієвої долини з більш ніж 20-річним стажем.

Прія працювала в компаніях “PayPal” і “Ford”, зараз є співзасновницею “S’moresUp” – додатку для керування сім’єю, яким користуються понад 300 000 батьків. У статті для Enterpreneur айтівиця зазначила, що ШІ змушує її турбуватися про майбутнє своєї дитини.

“ШІ тут, щоб залишитися, і швидко став великою частиною нашого повсякденного життя, знаємо ми про це чи ні. Від голосових помічників, які допомагають нам планувати наші дні, до рекомендацій на основі ШІ в наших улюблених додатках, ця технологія також стає частиною нашого повсякденного сімейного життя. Щобільше, як технологічні підприємці багато хто з нас тільки починає використовувати ШІ, щоб зробити наші рішення для користувачів (у нашому випадку, сімей) набагато потужнішими та ефективнішими. Чим більше я дізнаюся про нову технологію разом із моїм співзасновником, технологом генеративного ШІ з винятковими знаннями та досвідом, тим більше я розумію, що ШІ повністю змінить життя наших дітей. Це усвідомлення також порушує деякі складні питання для них”, – пише Прія Раджендран.

Вона зазначила, що дослідження, яке нещодавно опублікували в США, показало: 80% підлітків стурбовані ризиками ШІ. Водночас 70% із них уже використовують його. Батьки в цій ситуації, на думку айтівиці, “застрягли, намагаючись знайти баланс: дати своїм дітям можливість відповідально використовувати ШІ, одночасно захищаючи їх”.

“Навіть бувши глибоко залученою до цієї сфери, я іноді почуваюся пригніченою темпами змін та етичними питаннями, які виникають. Якщо мені важко почуватися повністю комфортно на цьому шляху, я можу тільки уявити, як це батькам, які не працюють у сфері технологій”, – припустила фахівчиня з Кремнієвої долини.

Вона виділила чотири “критичні сфери”, на яких батькам потрібно зосередитися зараз, щоб допомогти дітям використовувати ШІ. Далі наводимо текст Раджендран дослівно.

✅ Навчіть дітей відрізняти факти від вигадки

Одним із суттєвих ризиків, пов’язаних з ШІ, є поширення дипфейків та дезінформації. Підлітки щодня зазнають бомбардування контентом, і більша його частина, без сумніву, вже згенерована ШІ. Вкрай важливо, щоб вони почали вчитися критично оцінювати все, що вони бачать і чують, оскільки існують глибокі наслідки того, що суспільство не розуміє, які новини є реальними, а які є цілеспрямованою та навмисною дезінформацією.

Для своєї дочки я почала з простих вправ: порівняння справжніх новинних статей із підробленими, обговорення візуальних підказок, які можуть вказувати на дипфейк, та вивчення інструментів, які можуть перевірити справжність контенту. Батьки також можуть використовувати цю нагоду, щоб відточити свої власні навички. Вміння розрізняти факти й вигадку — це ключова навичка, яку кожен має почати розвивати, якщо хочете досягти успіху в епоху ШІ.

✅ ШІ для добра проти зла

ШІ – неймовірний інструмент для навчання, але тільки якщо його використовувати правильно. Він може допомогти дітям вигадати ідеї для есе, поглибити розуміння предмета або дослідити творчі хобі. Однак він також може бути коротким шляхом, який призводить до списування, надмірної залежності від технологій та згасання креативності.

У сім’ї ми рано обговорили етику ШІ. Я пояснила своїй дочці, що використання ШІ для покращення її розуміння теми дуже відрізняється від написання есе за неї. Батьки можуть наголосити, що ШІ — це партнер у навчанні, а не заміна зусиль чи творчості.

✅ Переосмисліть своє майбутнє за допомогою ШІ

Оскільки ШІ продовжує розвиватися, стає зрозумілим, що він змінить цілі галузі. Фактично це вже відбувається. Деякі професії зникнуть, інші зміняться і з’являться абсолютно нові. Підліткам потрібно почати думати про те, як ШІ вписується в їхнє майбутнє вже зараз.

Коли моя дочка розмірковувала про кар’єрні шляхи, ми відкрито обговорювали, на які сфери ШІ може мати найбільший вплив, а які можуть процвітати завдяки йому. Батькам не обов’язково знати всі відповіді, але заохочення цікавості та готовності адаптуватися допоможе їх дітям побачити ШІ як можливість, а не загрозу (переважно!).

✅ Вивчіть його

Зрештою, найкращий спосіб допомогти нашим дітям орієнтуватися в ШІ – це самим зрозуміти його. Багато батьків уникають технологій, тому що вважають їх надто складними чи лячними. Але нашим дітям потрібно, щоб ми перекинули цей міст через цей розрив.

Я почала вивчати генеративний ШІ разом із дочкою. Ми разом вивчали такі інструменти, як ChatGPT, обговорюючи їхні сильні та слабкі сторони. Це не тільки допомогло мені залишатися в курсі подій, а й зміцнило довіру. Вона почувала себе комфортно, звертаючись до мене з питаннями чи проблемами, знаючи, що я не засуджую її цікавість.

“Як батьки, і більшість з нас, хто є батьками у сфері підприємництва або технологій, ми не можемо дозволити собі ігнорувати ШІ. Він вже формує наші галузі та світ, в якому ростуть наші діти, – і ніщо не може повернути час назад. Але при правильному керівництві наші діти можуть навчитися керувати ним відповідально і навіть використати його, щоб створити щось велике для себе”, – підсумувала Прія Раджендран.