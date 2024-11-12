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ШІ створив двійник знаменитого храму у Ватикані: навіщо

Світ 10:38   12.11.2024
Оксана Горун
ШІ створив двійник знаменитого храму у Ватикані: навіщо Фото: Iconem/Microsoft

Штучний інтелект (ШІ) зміг виявити приховані та втрачені елементи інтер’єру Собору святого Петра, а також – невидимі тріщини та щілини в стінах.

Наразі технології ШІ застосовують у проєкті “La Basilica di San Pietro”, який розробили спільно Microsoft, Ватикан та французький стартап Iconem. Подробиці повідомляє SkyNews.

ШІ зміг створити “цифровий двійник” собору – надточну 3D-комп’ютерну модель. Для цього протягом трьох тижнів храм знімали та сканували за допомогою камер, дронів і лазерів. У результаті одержали понад 400 тисяч докладних зображень. Учасників проєкту цікавили не лише конструктивні елементи будівлі, але також її інтер’єр. Тож “цифровий двійник” містить усі мозаїки, фрески та скульптури.

“Аналіз даних за допомогою ШІ дозволив виявити тріщини та щілини, невидимі людському оку, що дало важливу інформацію для реставраційних робіт. ШІ також зміг виявити раніше приховані або втрачені мозаїчні плитки та розкрити багато прикрашену стелю”, – інформує ЗМІ.

Докладніше про історію Собору святого Петра.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 10:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Штучний інтелект (ШІ) зміг виявити приховані та втрачені елементи інтер’єру Собору святого Петра, а також – невидимі тріщини та щілини в стінах".