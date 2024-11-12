ИИ создал двойник знаменитого храма в Ватикане: зачем

Искусственный интеллект (ИИ) смог обнаружить скрытые и утерянные элементы интерьера Собора святого Петра, а также — невидимые глазом трещины и щели в стенах.

Сейчас технологии ИИ применяют в проекте «La Basilica di San Pietro», который разработали совместно Microsoft, Ватикан и французский стартап Iconem. Подробности сообщает SkyNews.

ИИ смог создать «цифровой двойник» собора — сверхточную 3D-компьютерную модель. Для этого в течение трех недель храм снимали и сканировали с помощью камер, дронов и лазеров. В итоге получили более 400 000 подробных изображений. Участников проекта интересовали не только конструктивные элементы здания, но и его интерьер. Так что «цифровой двойник» содержит все мозаики, фрески и скульптуры.

«Анализ данных с помощью ИИ позволил обнаружить трещины и щели, невидимые человеческому глазу, что дало важную информацию для реставрационных работ. ИИ также смог обнаружить ранее скрытые или утерянные мозаичные плитки и раскрыть богато украшенный потолок», — информирует СМИ.

Подробнее об истории Собора святого Петра.

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