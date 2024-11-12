ИИ создал двойник знаменитого храма в Ватикане: зачем
Искусственный интеллект (ИИ) смог обнаружить скрытые и утерянные элементы интерьера Собора святого Петра, а также — невидимые глазом трещины и щели в стенах.
Сейчас технологии ИИ применяют в проекте «La Basilica di San Pietro», который разработали совместно Microsoft, Ватикан и французский стартап Iconem. Подробности сообщает SkyNews.
ИИ смог создать «цифровой двойник» собора — сверхточную 3D-компьютерную модель. Для этого в течение трех недель храм снимали и сканировали с помощью камер, дронов и лазеров. В итоге получили более 400 000 подробных изображений. Участников проекта интересовали не только конструктивные элементы здания, но и его интерьер. Так что «цифровой двойник» содержит все мозаики, фрески и скульптуры.
«Анализ данных с помощью ИИ позволил обнаружить трещины и щели, невидимые человеческому глазу, что дало важную информацию для реставрационных работ. ИИ также смог обнаружить ранее скрытые или утерянные мозаичные плитки и раскрыть богато украшенный потолок», — информирует СМИ.
Подробнее об истории Собора святого Петра.
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- Категории: Мир; Теги: ватикан, искусственный интеллект, собор;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 10:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Искусственный интеллект (ИИ) смог обнаружить скрытые и утерянные элементы интерьера Собора святого Петра, а также — невидимые глазом трещины и щели в стенах".