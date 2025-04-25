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Водитель на Харьковщине предлагал копам 10 тысяч гривен: чем завершилось

Общество 14:37   25.04.2025
Виктория Яковенко
Водитель на Харьковщине предлагал копам 10 тысяч гривен: чем завершилось Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении 58-летнему жителю города Берестин, который, по данным копов, пытался подкупить полицейских.

«14 апреля мужчина совершил административные правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 121 (нарушение правил пользования ремнями безопасности) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, чтобы избежать ответственности, мужчина стал предлагать копам 10 тысяч гривен взятки. Этот факт правоохранители задокументировали.

Следователи сообщили водителю о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ. Кроме этого, на него составили административные материалы за нарушение ПДД.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 14:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 58-летнему жителю города Берестин, который, по данным копов, пытался подкупить полицейских.".