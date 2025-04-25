Водитель на Харьковщине предлагал копам 10 тысяч гривен: чем завершилось
Правоохранители сообщили о подозрении 58-летнему жителю города Берестин, который, по данным копов, пытался подкупить полицейских.
«14 апреля мужчина совершил административные правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 121 (нарушение правил пользования ремнями безопасности) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Отмечается, чтобы избежать ответственности, мужчина стал предлагать копам 10 тысяч гривен взятки. Этот факт правоохранители задокументировали.
Следователи сообщили водителю о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ. Кроме этого, на него составили административные материалы за нарушение ПДД.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, водій, водитель, подозрение, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 14:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 58-летнему жителю города Берестин, который, по данным копов, пытался подкупить полицейских.".