Продавщица на рынке в Харькове оказалась поклонницей «русского мира» — СБУ

Правоохранители задержали в Харькове 53-летнюю продавщицу местного рынка, которая, по данным следствия, поддерживала оккупантов.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщина была поклонницей «русского мира». Для популяризации кремлевских нарративов фигурантка использовала российские каналы в Telegram и блоги так называемых российских военкоров, где она оставляла свои комментарии под антиукраинскими сообщениями.

«В своих комментариях она глорифицировала русских захватчиков, пафосно называя их «нашими русскими воинами», «своими», растекалась в лучших пожеланиях этим военным преступникам и выражала им свою поддержку. Злоумышленница искренне радовалась российским ракетным ударам по территории Украины, поддерживала наступление вражеских захватчиков на Харьковщину в мае 2024 года и мечтала о скорейшей оккупации областного центра», — установили правоохранители.

Кроме этого, женщина распространяла фейки РФ о том, что якобы харьковчане поддерживают российскую агрессию и мечтают о так называемом «освобождении», добавили в СБУ.

Лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний фигурантки, подчеркнули правоохранители.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УКУ (распространение материалов, в которых содержится глорификация лиц, совершающих вооруженную агрессию РФ против Украины, совершены повторно). Если вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.