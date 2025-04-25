Live
  • Пт 25.04.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.69
  • EUR 47.42

Продавщица на рынке в Харькове оказалась поклонницей «русского мира» — СБУ

Общество 14:00   25.04.2025
Виктория Яковенко
Продавщица на рынке в Харькове оказалась поклонницей «русского мира» — СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители задержали в Харькове 53-летнюю продавщицу местного рынка, которая, по данным следствия, поддерживала оккупантов.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщина была поклонницей «русского мира». Для популяризации кремлевских нарративов фигурантка использовала российские каналы в Telegram и блоги так называемых российских военкоров, где она оставляла свои комментарии под антиукраинскими сообщениями.

«В своих комментариях она глорифицировала русских захватчиков, пафосно называя их «нашими русскими воинами», «своими», растекалась в лучших пожеланиях этим военным преступникам и выражала им свою поддержку. Злоумышленница искренне радовалась российским ракетным ударам по территории Украины, поддерживала наступление вражеских захватчиков на Харьковщину в мае 2024 года и мечтала о скорейшей оккупации областного центра», — установили правоохранители.

Кроме этого, женщина распространяла фейки РФ о том, что якобы харьковчане поддерживают российскую агрессию и мечтают о так называемом «освобождении», добавили в СБУ.

Лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний фигурантки, подчеркнули правоохранители.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УКУ (распространение материалов, в которых содержится глорификация лиц, совершающих вооруженную агрессию РФ против Украины, совершены повторно). Если вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: 15 лет тюрьмы получил железнодорожник: шпионил за СОУ на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Это хлам» — харьковский бизнесмен сферы ВПК о военной технике от партнеров
«Это хлам» — харьковский бизнесмен сферы ВПК о военной технике от партнеров
25.04.2025, 07:29
«Сегодня все профессии нам нужны» – Терехов приглашает на работу в Харькове
«Сегодня все профессии нам нужны» – Терехов приглашает на работу в Харькове
24.04.2025, 13:56
Россияне «расстреляли» в Харькове ресторан: данные Синегубова
Россияне «расстреляли» в Харькове ресторан: данные Синегубова
25.04.2025, 08:53
Источники Харькова проверили эпидемиологи: откуда нельзя пить
Источники Харькова проверили эпидемиологи: откуда нельзя пить
25.04.2025, 09:17
Будет гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля
Будет гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля
24.04.2025, 20:15
Водитель на Харьковщине предлагал копам 10 тысяч гривен: чем завершилось
Водитель на Харьковщине предлагал копам 10 тысяч гривен: чем завершилось
25.04.2025, 14:37

Новости по теме:

14:00
Продавщица на рынке в Харькове оказалась поклонницей «русского мира» — СБУ
13:20
Новости Харькова – главное за 25 апреля: два налета БпЛА, бешенство
13:15
«Готовиться нужно и к жаре» — Терехов о погоде в Харькове
12:53
Где в Харькове может быть опасно, сообщил Терехов
12:36
Терехов обратился к харьковчанам: подробности (видео)

Вы читали новость: «Продавщица на рынке в Харькове оказалась поклонницей «русского мира» — СБУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 14:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове 53-летнюю продавщицу местного рынка, которая, по данным следствия, поддерживала оккупантов.".