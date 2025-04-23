15 лет тюрьмы получил железнодорожник: шпионил за СОУ на Харьковщине
Следствие доказало, что 42-летний мужчина был агентом ГРУ и шпионил за эшелонами Сил обороны в Харьковской и Сумской областях.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, речь идет о помощнике машиниста локомотивного депо регионального филиала «Укрзалізниця», которого завербовал 78-й разведцентр ГРУ.
«Агент фиксировал направления движения грузовых поездов украинских войск прямо из кабины своего локомотива и затем сообщал об этом в чат-бот российской спецслужбы. Таким образом, оккупанты пытались установить логистические пути поставки оружия и боеприпасов Сил обороны на передовую», — отметили правоохранители.
Кроме этого, в СБУ выяснили, что фигурант в командировках обходил населенные пункты, где пытался выявить локации укрепрайонов и запасных командных пунктов.
Мужчину задержали летом 2024-го в Сумской области, когда он готовился передать оккупантам новую «порцию» разведданных, добавили правоохранители.
«Кроме того, следствием установлено, что предатель публиковал в Telegram-каналах собственные комментарии, в которых отрицал вооруженную агрессию рф», — добавили в СБУ.
Фигуранта признали виновным по фактам госизмены, а также отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 УК), сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агент, ГРУ, СБУ, харьковщина, шпион;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следствие доказало, что 42-летний мужчина был агентом ГРУ и шпионил за эшелонами Сил обороны в Харьковской и Сумской областях.".