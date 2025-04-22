8 лет суд дал насильнику, напавшему на 17-летнюю девушку в Харькове
Суд признал виновным 47-летнего мужчину в изнасиловании и грабеже 17-летней девушки, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Харьковчанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, 14 июня 2021 года совершил очередное преступление. Около полудня он увидел в кафе двух девушек, которым было по 17 лет и подсел к ним, чтобы познакомиться.
Под вымышленным поводом, якобы знающим подробности трагической гибели в ДТП отца одной из девушек в аварии и даже соответствующего видео, злоумышленник предложил девушкам вместе поехать в хостел.
По дороге мужчина купил алкоголь, который распил вместе с девушками. Воспользовавшись беспомощным состоянием одной из них, мужчина закрылся с ней в комнате и изнасиловал, после чего забрал ее лежавший на тумбочке мобильный телефон и покинул место преступления.
Приговора суда фигурант ожидал под стражей. На суде он свою вину не признал и заявил, что все происходило при добровольном согласии жертвы.
Приговор вынес Червонозаводской райсуд Харькова. Мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Читайте также: 14 «Шахедов» по Харькову и пригороду: какие районы были под атакой (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грабеж, насильник, приговор, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «8 лет суд дал насильнику, напавшему на 17-летнюю девушку в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 21:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновным 47-летнего мужчину в изнасиловании и грабеже 17-летней девушки, сообщила Харьковская областная прокуратура.".