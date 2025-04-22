8 лет суд дал насильнику, напавшему на 17-летнюю девушку в Харькове

Суд признал виновным 47-летнего мужчину в изнасиловании и грабеже 17-летней девушки, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Харьковчанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, 14 июня 2021 года совершил очередное преступление. Около полудня он увидел в кафе двух девушек, которым было по 17 лет и подсел к ним, чтобы познакомиться.

Под вымышленным поводом, якобы знающим подробности трагической гибели в ДТП отца одной из девушек в аварии и даже соответствующего видео, злоумышленник предложил девушкам вместе поехать в хостел.

По дороге мужчина купил алкоголь, который распил вместе с девушками. Воспользовавшись беспомощным состоянием одной из них, мужчина закрылся с ней в комнате и изнасиловал, после чего забрал ее лежавший на тумбочке мобильный телефон и покинул место преступления.

Приговора суда фигурант ожидал под стражей. На суде он свою вину не признал и заявил, что все происходило при добровольном согласии жертвы.

Приговор вынес Червонозаводской райсуд Харькова. Мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.