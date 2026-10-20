На Харьковщине высадят 200 тысяч сосен, выращенных в кассетах (фото)

Скоро на Харьковщине и Полтавщине стартует осенняя посадка леса. В этот раз, кроме традиционного посадочного материала, лесничие используют около 850 тысяч сеянцев с закрытой корневой системой.

Первая партия такого посадочного материала будет отгружена на днях, сообщают в Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины».

В частности, на Харьковщине планируют высадить 200 тысяч таких сеянцев сосны обыкновенной.

«Этот посадочный материал бережно выращен в филиале «Лесные репродуктивные ресурсы» ГП «Леса Украины». Также этой осенью высадим около 20 тыс. сеянцев дуба обыкновенного из ЗКС, выращенных собственными силами», — говорится в сообщении.

Лесничие объяснили: главное преимущество ЗКС – то, что технология выращивания растений в кассетах с питательным субстратом позволяет высаживать их, не травмируя корни. Благодаря этому приживаемость сеянцев составляет почти 100%.

«В общем этой осенью в Слобожанском филиале планируют воссоздать около 267,5 га леса, где высадят более 1,33 млн сеянцев древесных растений», — добавили в Слобожанском лесном офисе.

Напомним, восстановить лес, сгоревший из-за российских обстрелов, планируют в Изюмском надлесничестве ГП «Леса Украины». Новые деревья высадят в Изюме на участках, очищенных от мин саперами.

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