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На Харківщині висадять 200 тисяч сосен, вирощених у касетах (фото)

Суспільство 12:15   20.10.2026
Вікторія Яковенко
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На Харківщині висадять 200 тисяч сосен, вирощених у касетах (фото) Фото: Слобожанський лісовий офіс

Незабаром на Харківщині та Полтавщині стартує осіння посадка лісу. Цього разу, крім традиційного посадкового матеріалу, лісівники використають близько 850 тисяч сіянців із закритою кореневою системою.

Перша партія такого посадкового матеріалу буде відвантажена днями, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі ДП “Ліси України”.

Зокрема на Харківщині планують висадити 200 тисяч таких сіянців сосни звичайної.

«Цей посадковий матеріал дбайливо вирощений у філії «Лісові репродуктивні ресурси» ДП «Ліси України». Також цієї осені висадимо близько 20 тис. сіянців дуба звичайного із ЗКС, вирощених власними силами», – йдеться у повідомленні.

Лісівники пояснили: головна перевага ЗКС – те, що технологія вирощування рослин у касетах із поживним субстратом дозволяє висаджувати їх, не травмуючи коріння. Завдяки цьому приживлюваність сіянців становить майже 100 %

«Загалом цієї осені у Слобожанській філії планують відтворити близько 267,5 га лісу, де висадять понад 1,33 млн сіянців деревних рослин», – додали в Слобожанському лісовому офісі.

сеянцы сосны посадят на Харьковщине
Фото: Слобожанський лісовий офіс
сеянцы сосны посадят на Харьковщине
Фото: Слобожанський лісовий офіс

Нагадаємо, відновити ліс, який згорів через російські обстріли, планують в Ізюмському надлісстві ДП “Ліси України”. Нові дерева висадять у Ізюмі на ділянках, очищених від мін саперами.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 12:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незабаром на Харківщині та Полтавщині стартує осіння посадка лісу. Цього разу, крім традиційного посадкового матеріалу, лісівники використають близько 850 тисяч сіянців із ЗКС".