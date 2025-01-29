«Любимый антивакцинатор Трампа» Кеннеди привил своих детей — письмо Сенату
Дочь 35-го президента США Джона Кеннеди и двоюродная сестра скандального соратника Трампа Роберта Ф. Кеннеди — младшего Кэролайн написала письмо Сенату США.
Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший известен тем, что выдвинул свою кандидатуру в президенты США как независимый кандидат — не от республиканцев и не от демократов. А уже в 2024-м снялся с выборов в ключевых штатах, поддержав Трампа. Тем не менее полностью из гонки не выбыл и даже получил порядка 700 тысяч голосов. Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди на пост главы Департамента здравоохранения и социальных служб США. Это решение вызвало особенно много споров в стране в связи с тем, что кандидат — ярый участник движения антивакцинаторов. Он стал особенно популярен в период пандемии COVID-19. Помимо борьбы с прививками сын сенатора Роберта Кеннеди выражает сомнения относительно связи ВИЧ и СПИДа и поддерживает ряд различных околомедицинских теорий заговора. Дополнительные краски в его и без того «пеструю» биографию решила внести двоюродная сестра — Кэролайн Кеннеди. Она написала письмо о кузене американским сенаторам накануне рассмотрения его кандидатуры на пост руководителя системы здравоохранения США. Текст получило издание The Washington Post.
«В письме, полученном The Washington Post и отправленном законодателям перед слушаниями по утверждению Кеннеди, бывший посол в Австралии и Японии (Кэролайн Кеннеди — Ред.) утверждает, что ее кузен, «зависимый от внимания и власти», давал лицемерные советы, отговаривая родителей от вакцинации своих детей, в то время как сам вакцинировал своих детей. Она утверждала, что его «крестовый поход против вакцинации» также послужил его обогащению», — цитируют журналисты.
Читайте также: Маск и “нацистский” жест: как реагируют в Германии
Своего кузена Кэролайн Кеннеди назвала «хищником», а также сообщила о его садистских наклонностях и истории наркозависимости.
«Его подвал, его гараж, его комната в общежитии были центрами действия, где были доступны наркотики, и он любил хвастаться тем, как он клал цыплят и мышей в блендер, чтобы кормить своих ястребов. Часто это была извращенная сцена отчаяния и насилия», — написала родственница Кеннеди.
В The Washington Post напомнили, что Кэролайн Кеннеди не критиковала кузена во время всей его избирательной кампании 2024 года. Однако, выступая уже в ноябре минувшего года в Национальном пресс-клубе в Канберре, столице Австралии, назвала взгляды кузена на вакцины опасными. А также заявила, что семья взгляды Роберта не разделяет
«Я бы сказала, что наша семья едина в плане поддержки сектора общественного здравоохранения и инфраструктуры и испытывает величайшее восхищение медицинской профессией в нашей стране, а у Бобби Кеннеди другой набор взглядов», — сказала тогда Кэролайн Кеннеди.
Читайте также: Тулси Габбард, “нашедшую” биолаборатории Украины, Трамп делает главой разведки
Журналисты The Washington Post оценивают Роберта Ф. Кеннеди-младшего как одного «из наиболее уязвимых кандидатов» в кабинете Трампа. Так как его взгляды критикуют не только демократы, но и действующие сенаторы-республиканцы.
«Несколько сенаторов-республиканцев, включая Билла Кэссиди (Луизиана), который возглавляет Комитет по здравоохранению Сената, заявили, что он (Кеннеди — Ред.) ошибочно поставил под сомнение безопасность вакцин. Сенатор Митч Макконнелл (Кентукки), переживший полиомиелит, похоже, не согласился на встречу с Кеннеди, что вызвало вопросы о том, будет ли он голосовать за его утверждение, а другие сенаторы-республиканцы также не заявили о своей позиции по поводу выдвижения», — комментирует издание.
Чтобы не получить должность, Кеннеди достаточно потерять всего три голоса республиканцев (при условии, что все демократы проголосуют против него).
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика; Теги: назначение, сша, Трамп;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Любимый антивакцинатор Трампа» Кеннеди привил своих детей — письмо Сенату»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 13:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дочь 35-го президента США Джона Кеннеди и двоюродная сестра скандального соратника Трампа Роберта Ф. Кеннеди — младшего Кэролайн написала письмо Сенату США".