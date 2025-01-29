«Любимый антивакцинатор Трампа» Кеннеди привил своих детей — письмо Сенату

Дочь 35-го президента США Джона Кеннеди и двоюродная сестра скандального соратника Трампа Роберта Ф. Кеннеди — младшего Кэролайн написала письмо Сенату США.

Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший известен тем, что выдвинул свою кандидатуру в президенты США как независимый кандидат — не от республиканцев и не от демократов. А уже в 2024-м снялся с выборов в ключевых штатах, поддержав Трампа. Тем не менее полностью из гонки не выбыл и даже получил порядка 700 тысяч голосов. Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди на пост главы Департамента здравоохранения и социальных служб США. Это решение вызвало особенно много споров в стране в связи с тем, что кандидат — ярый участник движения антивакцинаторов. Он стал особенно популярен в период пандемии COVID-19. Помимо борьбы с прививками сын сенатора Роберта Кеннеди выражает сомнения относительно связи ВИЧ и СПИДа и поддерживает ряд различных околомедицинских теорий заговора. Дополнительные краски в его и без того «пеструю» биографию решила внести двоюродная сестра — Кэролайн Кеннеди. Она написала письмо о кузене американским сенаторам накануне рассмотрения его кандидатуры на пост руководителя системы здравоохранения США. Текст получило издание The Washington Post.

«В письме, полученном The Washington Post и отправленном законодателям перед слушаниями по утверждению Кеннеди, бывший посол в Австралии и Японии (Кэролайн Кеннеди — Ред.) утверждает, что ее кузен, «зависимый от внимания и власти», давал лицемерные советы, отговаривая родителей от вакцинации своих детей, в то время как сам вакцинировал своих детей. Она утверждала, что его «крестовый поход против вакцинации» также послужил его обогащению», — цитируют журналисты.

Своего кузена Кэролайн Кеннеди назвала «хищником», а также сообщила о его садистских наклонностях и истории наркозависимости.

«Его подвал, его гараж, его комната в общежитии были центрами действия, где были доступны наркотики, и он любил хвастаться тем, как он клал цыплят и мышей в блендер, чтобы кормить своих ястребов. Часто это была извращенная сцена отчаяния и насилия», — написала родственница Кеннеди.

В The Washington Post напомнили, что Кэролайн Кеннеди не критиковала кузена во время всей его избирательной кампании 2024 года. Однако, выступая уже в ноябре минувшего года в Национальном пресс-клубе в Канберре, столице Австралии, назвала взгляды кузена на вакцины опасными. А также заявила, что семья взгляды Роберта не разделяет

«Я бы сказала, что наша семья едина в плане поддержки сектора общественного здравоохранения и инфраструктуры и испытывает величайшее восхищение медицинской профессией в нашей стране, а у Бобби Кеннеди другой набор взглядов», — сказала тогда Кэролайн Кеннеди.

Журналисты The Washington Post оценивают Роберта Ф. Кеннеди-младшего как одного «из наиболее уязвимых кандидатов» в кабинете Трампа. Так как его взгляды критикуют не только демократы, но и действующие сенаторы-республиканцы.

«Несколько сенаторов-республиканцев, включая Билла Кэссиди (Луизиана), который возглавляет Комитет по здравоохранению Сената, заявили, что он (Кеннеди — Ред.) ошибочно поставил под сомнение безопасность вакцин. Сенатор Митч Макконнелл (Кентукки), переживший полиомиелит, похоже, не согласился на встречу с Кеннеди, что вызвало вопросы о том, будет ли он голосовать за его утверждение, а другие сенаторы-республиканцы также не заявили о своей позиции по поводу выдвижения», — комментирует издание.

Чтобы не получить должность, Кеннеди достаточно потерять всего три голоса республиканцев (при условии, что все демократы проголосуют против него).