Улюблений антивакцинатор Трампа Кеннеді прищепив своїх дітей – лист до Сенату

Дочка 35-го президента США Джона Кеннеді та двоюрідна сестра скандального соратника Трампа Роберта Ф. Кеннеді – молодшого Керолайн написала листа в Сенат США.

Роберт Френсіс Кеннеді – молодший відомий тим, що висунув свою кандидатуру в президенти США як незалежний кандидат – не від республіканців і не від демократів. А вже у 2024-му знявся з виборів у ключових штатах, підтримавши Трампа. Проте повністю з перегонів не вибув і навіть отримав близько 700 тисяч голосів. Дональд Трамп висунув кандидатуру Кеннеді на посаду голови Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США. Це рішення викликало особливо багато суперечок у країні у зв’язку з тим, що кандидат – затятий учасник руху антивакцинаторів. Він став особливо популярним у період пандемії COVID-19. Крім боротьби зі щепленнями син сенатора Роберта Кеннеді висловлює сумніви щодо зв’язку ВІЛ і СНІДу та підтримує низку різних навколомедичних теорій змови. Додаткові фарби в його і без того “строкату” біографію вирішила внести двоюрідна сестра – Керолайн Кеннеді. Вона написала листа про кузена американським сенаторам напередодні розгляду його кандидатури на посаду керівника системи охорони здоров’я США. Текст отримало видання “The Washington Post”.

“У листі, отриманому “The Washington Post” і відправленому законодавцям перед слуханнями щодо затвердження Кеннеді, колишній посол в Австралії та Японії (Керолайн Кеннеді – Ред.) стверджує, що її двоюрідний брат, “залежний від уваги та влади”, давав лицемірні поради, відмовляючи батьків від вакцинації своїх дітей, а сам вакцинував своїх дітей. Вона стверджує, що його “хрестовий похід проти вакцинації” також послужив його збагаченню”, – цитують журналісти.

Свого кузена Керолайн Кеннеді назвала “хижаком”, а також повідомила про його садистські нахили та історію наркозалежності.

“Його підвал, його гараж, його кімната в гуртожитку були центрами дії, де були доступні наркотики, і він любив хвалитися тим, як він клав курчат і мишей у блендер, щоб годувати своїх яструбів. Часто це була перекручена сцена розпачу та насильства”, – написала родичка Кеннеді.

У “The Washington Post” нагадали, що Керолайн Кеннеді не критикувала кузена під час усієї його виборчої кампанії 2024 року. Проте, виступаючи вже в листопаді минулого року в Національному пресклубі в Канберрі, столиці Австралії, назвала погляди кузена на вакцини небезпечними. А також заявила, що родина поглядів Роберта не поділяє

“Я б сказала, що наша родина єдина в плані підтримки сектору громадської охорони здоров’я та інфраструктури та висловлює велике захоплення медичною професією в нашій країні, а у Боббі Кеннеді інший набір поглядів”, – сказала тоді Керолайн Кеннеді.

Журналісти “The Washington Post” оцінюють Роберта Ф. Кеннеді-молодшого як одного з “найвразливіших кандидатів” у кабінеті Трампа. Бо його погляди критикують не лише демократи, а й чинні сенатори-республіканці.

“Кілька сенаторів-республіканців, включаючи Білла Кессіді (Луїзіана), який очолює Комітет з охорони здоров’я Сенату, заявили, що він (Кеннеді – Ред.) помилково поставив під сумнів безпеку вакцин. Сенатор Мітч Макконнелл (Кентуккі), який пережив поліомієліт, схоже, не погодився на зустріч з Кеннеді, що викликало питання про те, чи буде він голосувати за його твердження, а інші сенатори-республіканці також не заявили про свою позицію з приводу висування”, — коментує видання.

Щоб не здобути посаду, Кеннеді достатньо втратити лише три голоси республіканців (за умови, що всі демократи проголосують проти нього).