Обраний президент США Дональд Трамп анонсував чергове призначення. Директоркою Національної розвідки може стати поствійськова та ексдемократка Тулсі Габбард.

“Я радий анонсувати, що колишня конгресвумен, підполковник Тулсі Габбард служитиме директоркою Національної розвідки. Понад два десятиліття Тулсі боролася за нашу країну та свободи американців”, – заявив Трамп на своїй сторінці в мережі Х, анонсуючи призначення.

Сама Габбард вже перепостила анонс Трампа та подякувала обраному президенту “за можливість працювати як член вашого кабінету, захищаючи безпеку і свободу американського народу”. “З нетерпінням чекаю на початок роботи”, — додала вона.

На цей час це призначення може претендувати на звання “найбільш скандального” з анонсованих Трампом – причому з різних причин для США та України. У США Тулсі Габбард потрапила в скандал ще у 2017 році, коли зустрілася з “нерукопожатним” у всьому світі президентом Сирії Башаром Асадом. Тоді ж вона заявляла, що “скептично” ставиться до того, що режим Башара Асада стоїть за атакою із застосуванням хімічної зброї, через яку загинули десятки людей у ​​Сирії. А через два роки, у 2019-му, продовжувала стверджувати, що Асад – “не ворог Сполучених Штатів”.

На той час вона була конгресвумен Демократичної партії США від Гавайських островів.

Вона обіймала цю посаду з 2013 до 2021 року. А до політичної кар’єри – служила в армії, зокрема в Іраку, повідомляє FoxNews. Тулсі – підполковниця резерву. У 2022-му вона вийшла з Демпартії, а потім перейшла в табір республіканців.

В Україні Тулсі “прославилася”, підтримавши дезінформацію, яку активно просували у світі російські пропагандисти. 13 березня 2022 року – у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Габбард на своїй сторінці у Twitter (зараз – Х) опублікувала заяву про наявність в Україні “понад 25 біолабораторій, які фінансуються США, які в разі злому випустять і поширять смертельні патогени в США/світі”. При цьому вона нібито намагалася домогтися припинення вогню.

“Ми повинні вжити заходів зараз, щоб запобігти катастрофі. США/Росія/Україна/НАТО/ООН/ЄС повинні зараз же оголосити про припинення вогню навколо цих лабораторій, доки вони не будуть захищені, а патогени не будуть знищені”, – заявила майбутня директорка Національної розвідки США.

В Україні існує понад 25 фінансованих США біолабораторій, які, якщо їх зламатимуть, випустять і поширять смертельні патогени в США/світі. Ми повинні вжити заходів зараз, щоб запобігти катастрофі. США/Росія/Україна/НАТО/ООН/ЄС повинні зараз застосувати режим припинення вогню навколо цих лабораторій, доки вони не будуть забезпечені та не знищено патогени pic.twitter.com/dhDTH5smIG — Тулсі Габбард 🌺 (@TulsiGabbard) 13 березня 2022 р.

На цю заяву відреагували в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. У ЦПД заявили: колишня офіцерка резерву армії США вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля.

Влітку цього року ЦПД РНБО знову згадував про Тулсі Габбард, коли та заявила, що президентський термін Володимира Зеленського нібито “закінчився 20 травня”, і він “скасував вибори, прикрившись військовим становищем, тим самим призупинивши дію Конституції України, щоб залишитися при владі”. Наразі повідомлення, присвячені Габбард, у Телеграм-каналі Центру протидії дезінформації видалені.

“Єдина причина, через яку люди знають, хто така Тулсі Габбард, особливо праві, полягає в тому, що вона стала улюбленицею альтернативних правих через свої заяви про Росію, — сказав у коментарі Politico навесні 2022 року Хіт Майо, консервативний активіст, який заснував правозахисну групу “Principles First”. — Вони кажуть, що їм подобаються її погляди на підтримку “Америки насамперед”, хоча більшість американського електорату насамперед знають її за те, що вона зустрічалася з Асадом і частково звинувачувала Америку в тому, що він цькував своїх громадян газом, і звинувачувала Америку у вторгненні Путіна в Україну. Всім ясно, що Тулсі Габбард уособлює ізоляціонізм і виправдання диктаторів”.