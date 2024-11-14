Тулси Габбард, «нашедшую» биолаборатории Украины, Трамп делает главой разведки
Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал очередное готовящееся назначение. Директором Национальной разведки может стать экс-военная и экс-демократка Тулси Габбард.
«Я рад анонсировать, что бывшая конгрессвумен, подполковник Тулси Габбард будет служить директором Национальной разведки. Более двух десятилетий Тулси боролась за нашу страну и свободы американцев», — заявил Трамп на своей странице в сети Х, анонсируя назначение.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2024
Сама Габбард уже перепостила анонс Трампа и поблагодарила избранного президента «за возможность работать в качестве члена вашего кабинета, защищая безопасность и свободу американского народа». «С нетерпением жду начала работы», — добавила она.
На данный момент это назначение может претендовать на звание «наиболее скандального» из анонсированных Трампом — причем по различным причинам для США и Украины. В США Тулси Габбард попала в скандал еще в 2017 году, когда встретилась с «нерукопожатным» во всем мире президентом Сирии Башаром Асадом. Тогда же она заявляла что «скептически» относится к тому, что режим Башара Асада стоит за атакой с применением химического оружия, из-за которой погибли десятки человек в Сирии. А два года спустя, в 2019-м, продолжала утверждать, что Асад — «не враг Соединенных Штатов».
На тот момент она была конгрессвумен Демократической партии США от Гавайских островов.
Она занимала эту должность с 2013 по 2021 год. А до политической карьеры — служила в армии, в том числе в Ираке, сообщает FoxNews. Тулси — подполковник резерва. В 2022-м она вышла из Демпартии, а следом перешла в лагерь республиканцев.
В Украине Тулси «прославилась», поддержав дезинформацию, которую активно продвигали в мире российские пропагандисты. 13 марта 2022 года — в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Габбард на своей странице в Twitter (сейчас — Х) опубликовала заявление о наличии в Украине «более 25 биолабораторий, финансируемых США, которые в случае взлома выпустят и распространят смертельные патогены в США/мире». При этом таким образом она якобы пыталась добиться прекращения огня.
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«Мы должны принять меры сейчас, чтобы предотвратить катастрофу. США/Россия/Украина/НАТО/ООН/ЕС должны сейчас же объявить о прекращении огня вокруг этих лабораторий, пока они не будут защищены, а патогены не будут уничтожены», — заявила будущая директор Национальной разведки США.
There are 25+ US-funded biolabs in Ukraine which if breached would release & spread deadly pathogens to US/world. We must take action now to prevent disaster. US/Russia/Ukraine/NATO/UN/EU must implement a ceasefire now around these labs until they’re secured & pathogens destroyed pic.twitter.com/dhDTH5smIG
— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) March 13, 2022
На это заявление отреагировали в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. В ЦПД заявили: бывшая офицер резерва армии США уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля.
Летом этого года ЦПД СНБО вновь вспоминал о Тулси Габбард, когда та заявила, что президентский срок Владимира Зеленского якобы «закончился 20 мая», и он «отменил выборы, прикрывшись военным положением, тем самым приостановив действие Конституции Украины, чтобы остаться у власти». Сейчас сообщения, посвященные Габбард, в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации удалены.
«Единственная причина, по которой люди знают, кто такая Тулси Габбард, особенно справа, заключается в том, что она стала любимицей альтернативных правых из-за своих заявлений о России, — сказал в комментарии Politico весной 2022 года Хит Майо, консервативный активист, основавший правозащитную группу «Principles First». — Они говорят, что им нравятся ее взгляды в поддержку «Америки прежде всего», хотя большинство американского электората в первую очередь знают ее за то, что она встречалась с Асадом и частично обвиняла Америку в том, что он травил своих граждан газом, и обвиняла Америку во вторжении Путина на Украину. Всем ясно, что Тулси Габбард олицетворяет собой изоляционизм и оправдания диктаторов».
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: габбард, назначения, разведка, сша, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 09:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал очередное готовящееся назначение. Директором Национальной разведки может стать экс-военная и экс-демократка Тулси Габбард".