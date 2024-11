Тулси Габбард, «нашедшую» биолаборатории Украины, Трамп делает главой разведки

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал очередное готовящееся назначение. Директором Национальной разведки может стать экс-военная и экс-демократка Тулси Габбард.

«Я рад анонсировать, что бывшая конгрессвумен, подполковник Тулси Габбард будет служить директором Национальной разведки. Более двух десятилетий Тулси боролась за нашу страну и свободы американцев», — заявил Трамп на своей странице в сети Х, анонсируя назначение.

Сама Габбард уже перепостила анонс Трампа и поблагодарила избранного президента «за возможность работать в качестве члена вашего кабинета, защищая безопасность и свободу американского народа». «С нетерпением жду начала работы», — добавила она.

На данный момент это назначение может претендовать на звание «наиболее скандального» из анонсированных Трампом — причем по различным причинам для США и Украины. В США Тулси Габбард попала в скандал еще в 2017 году, когда встретилась с «нерукопожатным» во всем мире президентом Сирии Башаром Асадом. Тогда же она заявляла что «скептически» относится к тому, что режим Башара Асада стоит за атакой с применением химического оружия, из-за которой погибли десятки человек в Сирии. А два года спустя, в 2019-м, продолжала утверждать, что Асад — «не враг Соединенных Штатов».

На тот момент она была конгрессвумен Демократической партии США от Гавайских островов.

Она занимала эту должность с 2013 по 2021 год. А до политической карьеры — служила в армии, в том числе в Ираке, сообщает FoxNews. Тулси — подполковник резерва. В 2022-м она вышла из Демпартии, а следом перешла в лагерь республиканцев.

В Украине Тулси «прославилась», поддержав дезинформацию, которую активно продвигали в мире российские пропагандисты. 13 марта 2022 года — в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Габбард на своей странице в Twitter (сейчас — Х) опубликовала заявление о наличии в Украине «более 25 биолабораторий, финансируемых США, которые в случае взлома выпустят и распространят смертельные патогены в США/мире». При этом таким образом она якобы пыталась добиться прекращения огня.

«Мы должны принять меры сейчас, чтобы предотвратить катастрофу. США/Россия/Украина/НАТО/ООН/ЕС должны сейчас же объявить о прекращении огня вокруг этих лабораторий, пока они не будут защищены, а патогены не будут уничтожены», — заявила будущая директор Национальной разведки США.

There are 25+ US-funded biolabs in Ukraine which if breached would release & spread deadly pathogens to US/world. We must take action now to prevent disaster. US/Russia/Ukraine/NATO/UN/EU must implement a ceasefire now around these labs until they’re secured & pathogens destroyed pic.twitter.com/dhDTH5smIG

— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) March 13, 2022