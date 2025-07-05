РФ прорвала границу на севере от Харькова, но DeepState не сообщил — Коваленко
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко 5 июля выразил удивление тем, что на карте DeepState «закрасили» Меловое, но не отмечали прорыв у села Высокая Яруга.
«Российские оккупационные войска попытались продвигаться в Высокую Яругу, но Силы обороны Украины их оттеснили в Журавлевку и фактически за границу Российской Федерации и Украины. Никто об этом почти ничего не рассказывал. Почему-то, когда россияне пытались это сделать, DeepState не закрашивали Высокую Яругу, а вот Меловое решили закрасить (как оккупированное на карте — Ред.)», — сказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua.
Ранее о прорыве оккупантов в Высокую Яругу Дергачевской громады сообщал коллега Коваленко Константин Машовец.
«Подразделения ВСУ, атаковав вклинившегося на территорию приграничной полосы Харьковской области Украины противника севернее села Высокая Яруга, полностью вытеснили его за линию госграницы», — писал он в обзоре 3 июля.
Видео: Oboz.ua
Коваленко пояснил сравнение, которое провел между Меловым и Высокой Яругой: оба села — у границы, где фактически «серая» зона.
«Это серая зона, которую достаточно трудно в таких условиях на сегодня защищать и устанавливать там фортификационные сооружения, линии обороны и так далее, — отметил обозреватель «ИС». — Потому российские оккупационные войска могут в любой момент своими диверсионными группами, рейдовыми группами заходить и закрепляться в этих локациях. При этом это касается не только Харьковщины, это касается почти всех тех населенных пунктов, где у российских оккупационных войск, скажем так, прямое столкновение с нашей границей на глубину где-то на километр — два километра».
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С подобными приграничными рейдами ВС РФ борются украинские контрдиверсионные группы. Сейчас они действуют и в районе Мелового, чтобы блокировать продвижение врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, граница, коваленко, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 13:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко выразил удивление тем, что на карте DeepState «закрасили» Меловое, но не отмечали прорыв у села Высокая Яруга".