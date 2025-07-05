В Харькове женщина в крови выбежала из дома на улицу: что случилось
В Харькове полицейские задержали мужчину, которого подозревают в избиении 29-летней сожительницы. Подробности сообщили в полиции.
«В Салтовском районе в полицию поступило обращение о том, что на улицу выбежала женщина и просила о помощи. У нее было окровавленное лицо и многочисленные синяки. По вызову прибыли сотрудники сектора противодействия домашнему насилию ХРУП № 2. 29-летняя потерпевшая рассказала, что ее 35-летний сожитель во время очередной ссоры избил ее. Женщину госпитализировали в больницу», — сообщили 5 июля в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сам домашний тиран с места происшествия скрылся. Но недалеко убежал — его быстро нашли и задержали. Мужчине сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных. За это ему грозит от пяти до восьми лет провести в тюрьме.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 11:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские задержали мужчину, которого подозревают в избиении 29-летней сожительницы. Подробности сообщили в полиции".