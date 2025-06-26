В Салтовском районе мужчина избил жену и выгнал с годовалым ребенком на улицу

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, события произошли в Салтовском районе.

25-летнюю женщину с годовалым ребенком полицейские нашли на улице. Та рассказала, что муж избил ее и закрылся в квартире.

Как выяснили правоохранители, 27-летний мужчина напился, избил жену и выгнал девушку с ребенком на улицу.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», – пишут в полиции.

Женщине же копы предложили отправиться в Центр помощи пострадавшим от насилия.