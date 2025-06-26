В Салтовском районе мужчина избил жену и выгнал с годовалым ребенком на улицу
По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, события произошли в Салтовском районе.
25-летнюю женщину с годовалым ребенком полицейские нашли на улице. Та рассказала, что муж избил ее и закрылся в квартире.
Как выяснили правоохранители, 27-летний мужчина напился, избил жену и выгнал девушку с ребенком на улицу.
«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», – пишут в полиции.
Женщине же копы предложили отправиться в Центр помощи пострадавшим от насилия.
Читайте также: «Дом ужасов»: жилище харьковчанки шокировало зоозащитников (видео, фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алкоголизм, домашнее насилие, полиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Салтовском районе мужчина избил жену и выгнал с годовалым ребенком на улицу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 10:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, события произошли в Салтовском районе.".