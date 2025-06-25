«Дом ужасов»: жилище харьковчанки шокировало зоозащитников (видео, фото)
Два обращения относительно жестокого обращения с собаками поступило на «горячую линию» КП «Центр обращения с животными». Когда специалисты приехали по указанному адресу, то были шокированы. Жилище харьковчанки они назвали «домом ужасов».
«Владелице дома лет 30-35. Со слов соседей, она живет одна и имеет психическую болезнь. Дом полностью завален всяким хламом и мусором со свалки, отключен свет, вода, газ и отопление… А самое ужасное, что на полу в доме находились останки котов (из этого можно предположить, что горе-владелица подкармливала своих собак котами, но может собаки и сами охотились на них, а женщина никак не препятствовала этому)», — описывают увиденное работники КП.
Специалисты отдела защиты животных от жестокого обращения обнаружили в доме девять собак — двух взрослых и семь щенков-подростков.
«И все бы ничего, собаки на первый взгляд в неплохом состоянии, на вид здоровые (ждем результатов анализов), но и здесь есть ужасное НО! Одна из собак, огромная старая овчарка, была найдена на глубине трех метров в сыром и очень маленьком погребе площадью 2 м²! По словам «владелицы», собака провалилась туда еще полгода назад», — продолжают коммунальщики.
Видео: КП «Центр обращения с животными»
- Представители КП вызвали полицию и забрали собак в приют. Сейчас животные проходят обследование и получают необходимое лечение. После собак вакцинируют, стерилизуют и будут искать им любящих хозяев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: защита животных, КП «Центр обращения с животными», новости Харькова, собаки;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 19:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два обращения относительно жестокого обращения с собаками поступило в КП «Центр обращения с животными». Когда специалисты приехали по указанному адресу, то были шокированы.".