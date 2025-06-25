«Дом ужасов»: жилище харьковчанки шокировало зоозащитников (видео, фото)

Два обращения относительно жестокого обращения с собаками поступило на «горячую линию» КП «Центр обращения с животными». Когда специалисты приехали по указанному адресу, то были шокированы. Жилище харьковчанки они назвали «домом ужасов».

«Владелице дома лет 30-35. Со слов соседей, она живет одна и имеет психическую болезнь. Дом полностью завален всяким хламом и мусором со свалки, отключен свет, вода, газ и отопление… А самое ужасное, что на полу в доме находились останки котов (из этого можно предположить, что горе-владелица подкармливала своих собак котами, но может собаки и сами охотились на них, а женщина никак не препятствовала этому)», — описывают увиденное работники КП.

Специалисты отдела защиты животных от жестокого обращения обнаружили в доме девять собак — двух взрослых и семь щенков-подростков.

«И все бы ничего, собаки на первый взгляд в неплохом состоянии, на вид здоровые (ждем результатов анализов), но и здесь есть ужасное НО! Одна из собак, огромная старая овчарка, была найдена на глубине трех метров в сыром и очень маленьком погребе площадью 2 м²! По словам «владелицы», собака провалилась туда еще полгода назад», — продолжают коммунальщики.

Видео: КП «Центр обращения с животными»