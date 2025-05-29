«Варварская жестокость»: в поле под Харьковом нашли привязанных собак (видео)
О случае жестокого обращения с собаками сообщили в харьковском КП «Центр обращения с животными».
Как рассказали на Facebook-странице предприятия, жительница Салтовки выгуливала своего питомца в поле вблизи микрорайона, когда увидела двух привязанных к дереву собак и никого вокруг. Женщина позвонила в КП.
«Картина — шок. Две истощенные, испуганные собаки посреди поля, из последних сил, едва передвигаясь, лают и пытаются привлечь внимание. Собак немедленно доставили в нашу клинику. Врачи отобрали анализы, обследовали животных. По предварительному заключению бедняги не ели и не пили около 10 дней! Просто кто-то обрек двух животных на долгую, страшную и голодную смерть. И не поленился отойти на два километра от жилого массива», — пишут представители предприятия.
Видео: КП «Центр обращения с животными»/Facebook
Сейчас песики под наблюдением специалистов Центра обращения с животными.
«Прогнозы осторожные, так как серый пес еще очень слабый. Их напоили, накормили и оказали ветеринарную помощь. Теперь остается только ждать и следить за динамикой», — добавляют в КП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: жестокое обращение с животными, КП «Центр обращения с животными», новости Харькова, собаки;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О случае жестокого обращения с собаками сообщили в харьковском КП «Центр обращения с животными».".