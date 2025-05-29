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«Варварская жестокость»: в поле под Харьковом нашли привязанных собак (видео)

Происшествия 18:20   29.05.2025
Елена Нагорная
«Варварская жестокость»: в поле под Харьковом нашли привязанных собак (видео) Скиншот

О случае жестокого обращения с собаками сообщили в харьковском КП «Центр обращения с животными».

Как рассказали на Facebook-странице предприятия, жительница Салтовки выгуливала своего питомца в поле вблизи микрорайона, когда увидела двух привязанных к дереву собак и никого вокруг. Женщина позвонила в КП.

«Картина — шок. Две истощенные, испуганные собаки посреди поля, из последних сил, едва передвигаясь, лают и пытаются привлечь внимание. Собак немедленно доставили в нашу клинику. Врачи отобрали анализы, обследовали животных. По предварительному заключению бедняги не ели и не пили около 10 дней! Просто кто-то обрек двух животных на долгую, страшную и голодную смерть. И не поленился отойти на два километра от жилого массива», — пишут представители предприятия.

Видео: КП «Центр обращения с животными»/Facebook

Сейчас песики под наблюдением специалистов Центра обращения с животными.

«Прогнозы осторожные, так как серый пес еще очень слабый. Их напоили, накормили и оказали ветеринарную помощь. Теперь остается только ждать и следить за динамикой», — добавляют в КП.

Фото: КП «Центр обращения с животными»/Facebook
Фото: КП «Центр обращения с животными»/Facebook

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 18:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О случае жестокого обращения с собаками сообщили в харьковском КП «Центр обращения с животными».".