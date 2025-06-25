«Будинок жахів»: помешкання харків’янки шокувало зоозахисників (відео, фото)
Два звернення щодо жорстокого поводження з собаками надійшло на «гарячу лінію» КП «Центр поводження з тваринами». Коли фахівці приїхали за вказаною адресою, то були шоковані. Помешкання харків’янки вони назвали «будинком жахів».
“Власниці будинку років 30-35. Зі слів сусідів, вона живе сама і має психічну хворобу. Будинок вщент захаращений всяким мотлохом та непотребом зі смітника, відключене світло, вода, газ та опалення… А найжахливіше, що на підлозі у будинку знаходилися залишки котів (з цього можна припустити, що горе-власниця підгодовувала своїх собак котами, але може собаки й самі полювали на них, а жіночка ніяк не перешкоджала цим діям)”, – описують побачене працівники КП.
Фахівці відділу захисту тварин від жорстокого поводження виявили в будинку дев’ятьох собак – двох дорослих та сімох цуценят-підлітків.
“І все б нічого, собаки на перший погляд у непоганому стані, на вигляд здорові (чекаємо на результати аналізів), але і тут є жахливе АЛЕ! Одна з собак, величезна стара вівчарка, була знайдена на глибині трьох метрів у сирому і дуже маленькому погребі площею 2 м²! Зі слів “власниці”, собака провалився туди ще пів року тому”, – продовжують комунальники.
Відео: КП “Центр поводження з тваринами”
- Представники КП викликали поліцію та забрали собак у притулок. Наразі тварини проходять обстеження та отримують необхідне лікування. Після песиків вакцинують, стерилізують і шукатимуть їм люблячих господарів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: защита животных, КП «Центр обращения с животными», новини Харкова, собаки;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два звернення щодо жорстокого поводження з собаками надійшло на «гарячу лінію» КП «Центр поводження з тваринами». Коли фахівці приїхали за вказаною адресою, то були шоковані.".