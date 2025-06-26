У Салтівському районі чоловік побив дружину й вигнав із дитиною на вулицю
За інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, події відбувалися в Салтівському районі.
25-річну жінку з однорічною дитиною поліцейські знайшли на вулиці. Та розповіла, що чоловік побив її і закрився у квартирі.
Як з’ясували правоохоронці, 27-річний чоловік напився, побив дружину та вигнав дівчину з дитиною на вулицю.
“За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України”, – пишуть у поліції.
Жінці ж копи запропонували вирушити до Центру допомоги постраждалим від насильства.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 10:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, події відбувалися в Салтівському районі.".