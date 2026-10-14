Убийство военных под Харьковом, «Вивальди» и ракетные атаки – итоги 14 октября

Пятерых украинских военных расстрелял неизвестный в Харьковском районе. ВСУ завершили четвертый сезон операции «Вивальди». В ДТП погибла женщина, потерявшая семью из-за удара «шахеда» по Богодухову. Объектив напоминает главные новости дня.

Пятерых украинских военных расстрелял неизвестный в Харьковском районе. Преступление произошло 13 октября. Военная служба правопорядка сообщила подробности. Защитники находились на первом этаже дома – в месте временного расположения своего подразделения. По предварительным данным, туда зашел мужчина в гражданской одежде с автоматом – и начал стрельбу. Все пятеро получили огнестрельные ранения, от которых погибли. Спустя сутки министр МВС Иван Выгивский сообщил о задержании нападавшего. По данным следствия, это 35-летний военный из Санкт-Петербурга, который в составе ДРГ проник на территорию Харьковской области.

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101 км² территории освободили ВСУ в рамках четвертого сезона операции «Вивальди». Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий сообщил: под контроль Украины вернули села Зеленая Долина, Липовое и Колодец. Белецкий отметил, что в рамках операции защитили трассу Харьков – Славянск. Также заставили врага перекинуть часть сил с Купянского направления. Это снизило давление на Купянск-Узловой. В заключение генерал намекнул: операция «Вивальди» завершена, но музыка продолжает звучать.

Под ударом находилась энергетическая инфраструктура, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Поражены два предприятия. Ранее Синегубов называл критическими повреждения, которые на выходных получила харьковская ТЭЦ-5.

Утром по нему прилетел российский FPV-дрон, сообщила областная прокуратура. У четырех мужчин обгорело от 70% до 80% тела, еще у одного – меньшие ожоги и взрывное ранение.

В Харьковской области в ДТП погибла Ольга Кривогуб, информирует Суспільне. Женщина выжила после прямого удара «шахеда» по дому в Богодухове в феврале этого года. Однако потеряла всю семью: погиб ее муж, ветеран войны Григорий Шикула и трое детей. Ольга тогда была беременна, она получила травмы и незначительные ожоги. Женщина переехала в Новую Водологу, родила дочь. А 13 октября попала в смертельную аварию. По данным ГУ Нацполиции Харьковщины, Ольга была за рулем. В автомобиле также находились ее семимесячная дочь и пассажир 34 лет. По версии следствия, женщина не справилась с управлением – машина влетела в дерево. Водитель умерла в карете «скорой», младенец сейчас – в реанимации. Пассажира в бессознательном состоянии доставили в больницу.

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