Live
  • Ср 14.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 45.08
  • EUR 50.44

Новости Харькова — главное 14 октября: как прошла ночь, удар по городу

Общество 09:11   14.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 14 октября: как прошла ночь, удар по городу

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:11

Реактивный БпЛА атаковал утром Харьков

Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Основянскому району Харькова реактивным «Шахедом». Детали атаки еще уточняются.

07:40

Летела баллистика, авиабомбы и БпЛА: что враг выпускал враг ночью на Украину

В 00:39 Воздушные силы ВСУ предупредили о реактивных беспилотниках на юге. После чего БпЛА фиксировали преимущественно в центральной и западной частях Украины.

В 02:21 на регион враг выпустил КАБы. А ближе к 03:00 БпЛА вновь полетели на Харьковщину – на север, вместе с ними и авиабомбы.

В 04:38 объявили угрозу баллистики – ракеты полетели на Киев. А в 05:35 – на Харьков. Новая волна ракет выдвинулась на столицу в 06:42.

Читайте также: Сегодня 14 октября 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 14 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября 2026: какой праздник и день в истории
14.10.2026, 06:00
Зеленский встретился с мэром Тереховым, чтоб исправить ситуацию в Киеве
Зеленский встретился с мэром Тереховым, чтоб исправить ситуацию в Киеве
13.10.2026, 21:12
Новости Харькова — главное 14 октября: как прошла ночь, удар по городу
Новости Харькова — главное 14 октября: как прошла ночь, удар по городу
14.10.2026, 09:11
Режим взрывов в Харькове и подозрение военному ТЦК – итоги 13 октября
Режим взрывов в Харькове и подозрение военному ТЦК – итоги 13 октября
13.10.2026, 23:05
Утром на Харьковщине будет опасно: детали
Утром на Харьковщине будет опасно: детали
14.10.2026, 07:20
Первые минуты после удара по дому в Холодногорском районе (видео)
Первые минуты после удара по дому в Холодногорском районе (видео)
13.10.2026, 16:27

Новости по теме:

14.10.2026
РФ не пыталась наступать на пяти направлениях, на севере от Харькова – 16 боев
14.10.2026
Утром на Харьковщине будет опасно: детали
13.10.2026
Режим взрывов в Харькове и подозрение военному ТЦК – итоги 13 октября
13.10.2026
Последствия обстрелов убирают в Холодногорском районе Харькова
13.10.2026
«Постоянные попытки атак» — ГПСУ о ситуации на границе Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 14 октября: как прошла ночь, удар по городу», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 09:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".