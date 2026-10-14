Новости Харькова — главное 14 октября: как прошла ночь, удар по городу

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:11

Реактивный БпЛА атаковал утром Харьков

Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Основянскому району Харькова реактивным «Шахедом». Детали атаки еще уточняются.

07:40

Летела баллистика, авиабомбы и БпЛА: что враг выпускал враг ночью на Украину

В 00:39 Воздушные силы ВСУ предупредили о реактивных беспилотниках на юге. После чего БпЛА фиксировали преимущественно в центральной и западной частях Украины.

В 02:21 на регион враг выпустил КАБы. А ближе к 03:00 БпЛА вновь полетели на Харьковщину – на север, вместе с ними и авиабомбы.

В 04:38 объявили угрозу баллистики – ракеты полетели на Киев. А в 05:35 – на Харьков. Новая волна ракет выдвинулась на столицу в 06:42.