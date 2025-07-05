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У Харкові жінка в крові вибігла з дому надвір: що сталося

Події 11:33   05.07.2025
Оксана Горун
У Харкові жінка в крові вибігла з дому надвір: що сталося

У Харкові поліціянти затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті 29-річної співмешканки Подробиці повідомили в поліції.

“У Салтівському районі до поліції надійшло звернення про те, що на вулицю вибігла жінка та просила про допомогу. У неї було закривавлене обличчя та численні синці. На виклик прибули співробітники сектору протидії домашньому насильству ХРУП № 2. 29-річна потерпіла розповіла, що її 35-річний співмешканець під час чергової сварки побив її. Жінку госпіталізували до лікарні”, – повідомили 5 липня у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Сам домашній тиран з місця події втік. Але добіг недалеко – його швидко знайшли та затримали. Чоловіку повідомили про підозру у заподіянні тяжких тілесних. За це йому загрожує від 5 до 8 років провести у в’язниці.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 11:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліціянти затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті 29-річної співмешканки Подробиці повідомили в поліції".