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Сырский на Харьковщине: «Есть угроза новых наступательных действий»

Фронт 15:12   05.07.2025
Оксана Горун
Сырский на Харьковщине: «Есть угроза новых наступательных действий» Фото: Александр Сырский/Telegram

5 июля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что работает в Харьковской области вместе с командующим Объединенных сил — командующим ОСУВ «Хортица» генерал-майором Михаилом Драпатым.

«Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в том числе на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника», — прокомментировал Главком свой визит в Харьковскую область.

Сырский в Харьковской области 5 июля 2025
Фото: Александр Сырский/Telegram

Он отметил, что на Южно-Слобожанском направлении за минувшую неделю Силы обороны отражали более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев идут ежедневно.

«На месте в деталях изучил оперативную ситуацию. Обсудил с командованием подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины пути усиления устойчивости обороны. Выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных. Отдал указания по решению проблемных вопросов», — проинформировал Сырский.

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Он подчеркнул: «Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 15:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июля Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что работает в Харьковской области вместе с командующим Объединенных сил — командующим ОСУВ «Хортица» Михаилом Драпатым".