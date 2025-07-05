Сырский на Харьковщине: «Есть угроза новых наступательных действий»
5 июля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что работает в Харьковской области вместе с командующим Объединенных сил — командующим ОСУВ «Хортица» генерал-майором Михаилом Драпатым.
«Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в том числе на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника», — прокомментировал Главком свой визит в Харьковскую область.
Он отметил, что на Южно-Слобожанском направлении за минувшую неделю Силы обороны отражали более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев идут ежедневно.
«На месте в деталях изучил оперативную ситуацию. Обсудил с командованием подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины пути усиления устойчивости обороны. Выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных. Отдал указания по решению проблемных вопросов», — проинформировал Сырский.
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Он подчеркнул: «Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков».
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, наступ, наступление, новости Харькова, сырский;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 15:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июля Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что работает в Харьковской области вместе с командующим Объединенных сил — командующим ОСУВ «Хортица» Михаилом Драпатым".