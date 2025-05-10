Сырский лично наградил воина из Харькова: за что
Фото: Харьковский ОТЦК и СП
Младший лейтенант Олег Баханов из Харькова получил награду «Стальной крест» из рук Главкома ВСУ.
Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Харьковского ОТЦК и СП.
«Награда вручена лично Главнокомандующим Вооруженных сил Украины во время рабочей поездки на северное направление», — уточнили в ОТЦК.
Военные сообщили, что награда от Сырского харьковчанину — это признание его четкой, выдержанной и ответственной работы.
«Там, где другие видят только фронт, он видит цепь решений, людей и задач, которые должны сойтись в правильный момент. И сводит это все вместе», — отметили в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Младший лейтенант Олег Баханов из Харькова получил награду «Стальной крест» из рук Главкома ВСУ".