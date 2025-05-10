Сырский лично наградил воина из Харькова: за что

Младший лейтенант Олег Баханов из Харькова получил награду «Стальной крест» из рук Главкома ВСУ.

Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Харьковского ОТЦК и СП.

«Награда вручена лично Главнокомандующим Вооруженных сил Украины во время рабочей поездки на северное направление», — уточнили в ОТЦК.

Военные сообщили, что награда от Сырского харьковчанину — это признание его четкой, выдержанной и ответственной работы.

«Там, где другие видят только фронт, он видит цепь решений, людей и задач, которые должны сойтись в правильный момент. И сводит это все вместе», — отметили в сообщении.