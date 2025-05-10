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Сырский лично наградил воина из Харькова: за что

Общество 09:34   10.05.2025
Оксана Горун
Сырский лично наградил воина из Харькова: за что Фото: Харьковский ОТЦК и СП

Младший лейтенант Олег Баханов из Харькова получил награду «Стальной крест» из рук Главкома ВСУ.

Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Харьковского ОТЦК и СП.

«Награда вручена лично Главнокомандующим Вооруженных сил Украины во время рабочей поездки на северное направление», — уточнили в ОТЦК.

Военные сообщили, что награда от Сырского харьковчанину — это признание его четкой, выдержанной и ответственной работы.

«Там, где другие видят только фронт, он видит цепь решений, людей и задач, которые должны сойтись в правильный момент. И сводит это все вместе», — отметили в сообщении.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 09:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Младший лейтенант Олег Баханов из Харькова получил награду «Стальной крест» из рук Главкома ВСУ".