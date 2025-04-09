«Наступление на Харьковщину началось»: в СНБО объяснили слова Сырского
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовится к новому наступлению в Сумскую и Харьковскую области.
«Я могу сказать, что президент абсолютно прав и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям», — отметил Сырский.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что «не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом».
«Россияне действительно активизировались в направлении Сумщины и Харьковщины, уже достаточно давно. Но о наступлении на Сумы и Харьков пока говорить точно нельзя. Совершенно разные вещи. Не стоит коверкать слова военных, нужно верно их толковать», — пояснил Коваленко.
Напомним, 8 апреля руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявлял, что угроза для Харькова единственная – это «Искандеры», «Шахеды», баллистическая, ракетная и воздушная угроза от дронов. А для наступления на Харьков сейчас у врага нет сил.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Александр Сырский, Владимир зеленский, наступ, наступление, СНБО, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 13:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua прокомментировал слова президента Украины о том, что Россия готовится к новому наступлению в Сумскую и Харьковскую области.".