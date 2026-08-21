«Под непосредственной угрозой Купянск не находится» — Трегубов (видео)

Бои на Купянском направлении в Харьковской области активизировались. О ситуации на этом участке фронта и попытках россиян пробраться в Купянск, рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Если говорить о самом городе Купянске, там россияне пытаются скрыто заводить малые пехотные группы через Голубовку — это поселок на берегу Оскола, непосредственно к северу от самого Купянска, а также расширить свои возможности за счет занятия села Радьковка, немного западнее Голубовки. Это, в принципе, могло бы им позволить заходить в город с севера, тогда как сейчас для них это связано с большими сложностями – с необходимостью перемещаться по хорошо простреливаемым лесополосам, хотя иногда определенные группы проходят, и их приходится уничтожать уже непосредственно на месте. Ситуация довольно-таки непростая, но если брать сам город Купянск, сейчас под непосредственной угрозой он не находится», — описал происходящее Трегубов в эфире нацмарафона.

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Спикер отметил, что войска оккупантов «активно стачиваются» в попытках взять Купянск — при том, что никакой особой стратегической ценности для них город не имеет. Гибнут россияне из-за «пиарной ценности» города, который еще год назад якобы «освободили».

При этом на левом берегу Оскола — в районе Купянска-Узлового — ситуация более напряженная, признал Трегубов.

«Там есть определенные сложности с логистикой. Надо понимать, что оно, во-первых, за рекой, во-вторых, россияне с нескольких сторон могут наносить удары с помощью БпЛА с разных углов непосредственно по плацдарму… На сегодня есть отдельные позиции, на которых ситуация усложнена, но, будем честны, это, в принципе, касается линии разграничения в войне, где активную роль выполняют БпЛА. Если есть большое количество БпЛА, если есть большое количество донов на оптоволокне, то логистика в принципе всегда является определенной задачей «со звездочкой». Сейчас, возможно, даже с меньшей звездочкой, чем было определенное время назад, полгода назад, потому что уже более оборудованные логистические пути, там больше путей, где натянуты те же сетки. Поэтому, в целом, может, даже немного менее сложно, чем было полгода назад. Но все же сложно. Все равно логистика является проблемой, но для обеих сторон одновременно. И для нас, и для россиян. И здесь следует отметить, что для нас проблема — логистика, скорее, на короткой дистанции, а вот для россиян — на короткой и средней», — объяснил спикер Группировки объединенных сил.