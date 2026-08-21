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Войска РФ усиливают удары в направлении Купянска — ISW

Фронт 07:38   21.08.2026
Оксана Горун
Войска РФ усиливают удары в направлении Купянска — ISW

Российские войска, вероятно, готовятся к наземным атакам в сторону Купянска, а одновременно создают ИИ-фейки про «успехи» под Боровой. Институт изучения войны (ISW) проанализировал ситуацию на фронте.

«По сообщениям, российские войска усиливают удары в направлении Купянска, вероятно, в рамках подготовки к будущим наземным атакам. Представитель украинской бригады, действующей в направлении Купянска, сообщил 20 августа, что российские войска усилили удары артиллерией, минометами, беспилотниками и управляемыми планирующими бомбовыми, в основном по тыловым позициям украинской логистики», — проинформировал Институт изучения войны.

Российские источники на этом фоне сообщают о своих атаках в сторону Купянска и Боровой. И уже традиционно публикуют «видеоподтверждения», созданные с помощью искусственного интеллекта.

«Российские войска продолжают использовать видеоматериалы, обработанные с помощью ИИ, для ложных заявлений о продвижении. Источник, предположительно связанный с украинской военной разведкой, 18 августа сообщил, что российские источники все чаще распространяют видеоматериалы, созданные с помощью ИИ, чтобы преувеличить продвижение российских войск в направлении Боровой, включая видео, якобы демонстрирующие действия российских военнослужащих в Осколе (к юго-западу от Боровой и примерно в 16 километрах от самой дальней точки продвижения российских войск)», — отметили в ISW.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 07:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска, вероятно, готовятся к наземным атакам в сторону Купянска, а одновременно создают ИИ-фейки про «успехи» под Боровой".