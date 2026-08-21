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Війська РФ посилюють удари в напрямку Куп’янська – ISW

Фронт 07:38   21.08.2026
Оксана Горун
Війська РФ посилюють удари в напрямку Куп’янська – ISW

Російські війська, ймовірно, готуються до наземних атак у бік Куп’янська, а водночас створюють ШІ-фейки про “успіхи” під Боровою. Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував ситуацію на фронті.

“За повідомленнями, російські війська посилюють удари в напрямку Куп’янська, ймовірно, в рамках підготовки до майбутніх наземних атак. Представник української бригади, що діє в напрямку Куп’янська, повідомив 20 серпня, що російські війська посилили удари артилерією, мінометами, безпілотниками та керованими бомбами, в основному по тилових позиціях української логістики”, – поінформував Інститут вивчення війни.

Російські джерела на цьому тлі повідомляють про свої атаки у бік Куп’янська та Борової. І вже традиційно публікують “відеопідтвердження”, що створені за допомогою штучного інтелекту.

“Російські війська продовжують використовувати відеоматеріали, оброблені за допомогою ШІ, для хибних заяв про просування. Джерело, ймовірно пов’язане з українською військовою розвідкою, 18 серпня повідомило, що російські джерела все частіше поширюють відеоматеріали, створені за допомогою ШІ, щоб перебільшити просування російських військ у напрямку Борової, включаючи відео, що нібито демонструють дії російських військовослужбовців в Осколі (на південний захід від Борової та приблизно за 16 кілометрів від найдальшої точки просування російських військ)”, – зазначили в ISW.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 07:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська, ймовірно, готуються до наземних атак у бік Куп’янська, а водночас створюють ШІ-фейки про “успіхи” під Боровою ".