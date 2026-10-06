Майже дві сотні БпЛА вдарили по Харківщині, 80 постраждалих – Синєгубов
Сім загиблих та 80 постраждалих, серед них троє дітей – такі наслідки російських ударів по Харківщині за добу. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків загинули дві жінки і четверо чоловіків, постраждали 59 людей, зокрема дівчатка 11 і 15 років та 15-річний хлопець; у м. Чугуїв 6 людей зазнали поранень, ще 6 – мали гостру реакцію на стрес; у с. Раївка Шевченківської громади загинула 85-річна жінка, зазнали поранень жінки 58 і 60 років; у сел. Золочів зазнали поранень 41-річний чоловік і 56-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 67-річний чоловік і жінки 68 та 74 років; у м. Дергачі отримала гостру реакцію на стрес 56-річна жінка; у с. Феськи Золочівської громади поранено 59-річного чоловіка”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині прилетіло:
- ракета;
- три КАБи;
- два РСЗВ;
- БпЛА типу “герань-2”;
- БПЛА типу «молния»;
- сім fpv-дронів;
- 186 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.