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Майже дві сотні БпЛА вдарили по Харківщині, 80 постраждалих – Синєгубов

Події 09:05   06.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже дві сотні БпЛА вдарили по Харківщині, 80 постраждалих – Синєгубов

Сім загиблих та 80 постраждалих, серед них троє дітей – такі наслідки російських ударів по Харківщині за добу. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинули дві жінки і четверо чоловіків, постраждали 59 людей, зокрема дівчатка 11 і 15 років та 15-річний хлопець; у м. Чугуїв 6 людей зазнали поранень, ще 6 – мали гостру реакцію на стрес; у с. Раївка Шевченківської громади загинула 85-річна жінка, зазнали поранень жінки 58 і 60 років; у сел. Золочів зазнали поранень 41-річний чоловік і 56-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 67-річний чоловік і жінки 68 та 74 років; у м. Дергачі отримала гостру реакцію на стрес 56-річна жінка; у с. Феськи Золочівської громади поранено 59-річного чоловіка”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині прилетіло:

  • ракета;
  • три КАБи;
  • два РСЗВ;
  • БпЛА типу “герань-2”;
  • БПЛА типу «молния»;
  • сім fpv-дронів;
  • 186 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 09:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім загиблих та 80 постраждалих, серед них троє дітей – такі наслідки російських ударів по Харківщині за добу. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".