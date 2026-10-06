Почти две сотни БпЛА ударили по Харьковщине, 80 пострадавших – Синегубов

Семь погибших и 80 пострадавших, среди них трое детей – такие последствия российских ударов по Харьковщине за сутки. Об этом проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибли две женщины и четверо мужчин, пострадали 59 человек, в том числе девочки 11 и 15 лет и 15-летний парень; в г. Чугуев 6 человек получили ранения, еще 6 — остро реакцию на стресс; в с. Раевка Шевченковской громады погибла 85-летняя женщина, получили ранения женщины 58 и 60 лет; в пос. Золочев получили ранения 41-летний мужчина и 56-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 67-летний мужчина и женщины 68 ​​и 74 лет; в г. Дергачи получила острую реакцию на стресс 56-летняя женщина; в с. Феськи Золочевской громады ранен 59-летний мужчина», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине прилетело:

ракета;

три КАБа;

два РСЗО;

БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

семь fpv-дронов;

186 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.