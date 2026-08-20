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«Превращается в груду бетонных руин»: Канашевич показал Купянск с высоты 📹

Общество 16:12   20.08.2026
Виктория Яковенко
«Превращается в груду бетонных руин»: Канашевич показал Купянск с высоты 📹 Скриншот

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич показал, как выглядит сейчас город-герой Купянск. Он опубликовал видео с высоты птичьего полета.

«Август 2026. Сегодня город Купянск превращается потомками орды в груду непроходимых бетонных руин», — написал Канашевич.

Видео: Андрей Канашевич

Напомним, ранее бойцы 41-й отдельной механизированной бригады показали фото разрушенного россиянами Купянска. «Когда-то на этих улицах бушевала жизнь, раздавался детский смех и суета взрослых. Пока не пришла орда и не превратила живописный приветливый город в логово смерти и мрака. Потому что так и не смогла склонить его на колени», – написали войны.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 16:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич показал, как выглядит сейчас город-герой Купянск. Он опубликовал видео с высоты птичьего полета.".