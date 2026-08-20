«Превращается в груду бетонных руин»: Канашевич показал Купянск с высоты 📹

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич показал, как выглядит сейчас город-герой Купянск. Он опубликовал видео с высоты птичьего полета.

«Август 2026. Сегодня город Купянск превращается потомками орды в груду непроходимых бетонных руин», — написал Канашевич.

Видео: Андрей Канашевич

Напомним, ранее бойцы 41-й отдельной механизированной бригады показали фото разрушенного россиянами Купянска. «Когда-то на этих улицах бушевала жизнь, раздавался детский смех и суета взрослых. Пока не пришла орда и не превратила живописный приветливый город в логово смерти и мрака. Потому что так и не смогла склонить его на колени», – написали войны.